Боеприпас уничтожен на территории Красноуфимска

Саперы ОМОН обследовали 76-миллиметровый снаряд со взрывателем и взрывчатым веществом. Он долго лежал в земле и представлял опасность для окружающих. Судя по снимкам с мест события, в длину снаряд достигал 30 сантиметров.



В результате его уничтожили с соблюдением техники безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе Росгвардии.