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Боеприпас уничтожен на территории Красноуфимска

24 июля 2023, 10:07
Фото: Пресс-служба Росгвардии
Сотрудники группы разминирования ОМОН «Малахит» Управления Росгвардии по региону обследовали и уничтожили боеприпас, который нашли жители Красноуфимска на территории леса на окраине.

Саперы ОМОН обследовали 76-миллиметровый снаряд со взрывателем и взрывчатым веществом. Он долго лежал в земле и представлял опасность для окружающих. Судя по снимкам с мест события, в длину снаряд достигал 30 сантиметров.

В результате его уничтожили с соблюдением техники безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе Росгвардии.

Ранее сообщалось, что под Верхней Пышмой грибники также обнаружили боеприпас. На место съезжались специалисты.

Грибник в лесу под Верхней Пышмой обнаружил боеприпас
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#Елена Озерова#Боеприпас#Лес#Красноуфимск#Омон#Происшествия#Свердловская область
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