Боеприпас уничтожен на территории Красноуфимска

Posted Сегодня, 10:07
Published Сегодня, 10:07
Modified Сегодня, 10:10
Updated Сегодня, 10:10
Саперы ОМОН обследовали 76-миллиметровый снаряд со взрывателем и взрывчатым веществом. Он долго лежал в земле и представлял опасность для окружающих. Судя по снимкам с мест события, в длину снаряд достигал 30 сантиметров.
В результате его уничтожили с соблюдением техники безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе Росгвардии.
Ранее сообщалось, что под Верхней Пышмой грибники также обнаружили боеприпас. На место съезжались специалисты.