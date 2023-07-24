Бывший должник отсудил больше 170 тысяч у банка и коллекторов в Свердловской области

Такую информацию мужчине дали в бюро кредитных историй «Эквифакс» (теперь — «Скоринг Бюро»). Свердловчанин потребовал внести изменения в базу, но этого не сделали. В октябре 2021 года он узнал от представителя «Югорского коллекторского агентства», что «Траст» продал его уже не существующую задолженность на 108 тысяч рублей.