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Бывший должник отсудил больше 170 тысяч у банка и коллекторов в Свердловской области

24 июля 2023, 12:07
Фото: 1MI
Житель Свердловской области через суд исправил свою кредитную историю. Больше 10 лет назад он взял займ в банке «Траст» и не смог вовремя выплатить долг.

Деньги пришлось взыскивать судебным приставам по решению суда. Исполнительное производство закончили в 2020 году. Через некоторое время мужчина снова попробовал взять кредит, но получил отказ из-за того, что в его кредитной истории отражена непогашенная задолженность.

Такую информацию мужчине дали в бюро кредитных историй «Эквифакс» (теперь — «Скоринг Бюро»). Свердловчанин потребовал внести изменения в базу, но этого не сделали. В октябре 2021 года он узнал от представителя «Югорского коллекторского агентства», что «Траст» продал его уже не существующую задолженность на 108 тысяч рублей.

В Первоуральский суд поступил иск от мужчины. Он требовал от каждой стороны признать договор исполненным, а действия банка незаконными. В итоге с «Траста» взыскали сумму неосновательного обогащения, проценты за уклонение и компенсацию морального вреда.

«Эквифакс» обязали аннулировать сведения о задолженности и компенсировать больше 2 тысяч рублей истцу. К коллекторам были аналогичные требования, но они заплатят 15,7 тысячи рублей.

Однако бюро кредитных историй подало апелляцию. Свердловский областной суд удовлетворил требование «Скоринг Бюро» и сняло с него обязательства.

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#Марина Шорина#Задолженность#Кредит#Банк#Суд#Общество#Свердловская область
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