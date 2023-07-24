Бывший должник отсудил больше 170 тысяч у банка и коллекторов в Свердловской области

Posted Сегодня, 12:07
Published Сегодня, 12:07
Modified Сегодня, 12:09
Updated Сегодня, 12:09
Деньги пришлось взыскивать судебным приставам по решению суда. Исполнительное производство закончили в 2020 году. Через некоторое время мужчина снова попробовал взять кредит, но получил отказ из-за того, что в его кредитной истории отражена непогашенная задолженность.
Такую информацию мужчине дали в бюро кредитных историй «Эквифакс» (теперь — «Скоринг Бюро»). Свердловчанин потребовал внести изменения в базу, но этого не сделали. В октябре 2021 года он узнал от представителя «Югорского коллекторского агентства», что «Траст» продал его уже не существующую задолженность на 108 тысяч рублей.
В Первоуральский суд поступил иск от мужчины. Он требовал от каждой стороны признать договор исполненным, а действия банка незаконными. В итоге с «Траста» взыскали сумму неосновательного обогащения, проценты за уклонение и компенсацию морального вреда.
«Эквифакс» обязали аннулировать сведения о задолженности и компенсировать больше 2 тысяч рублей истцу. К коллекторам были аналогичные требования, но они заплатят 15,7 тысячи рублей.
Однако бюро кредитных историй подало апелляцию. Свердловский областной суд удовлетворил требование «Скоринг Бюро» и сняло с него обязательства.