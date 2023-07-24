Денис Буцаев: На цифровой платформе РЭО вводят программу лояльности

Posted Сегодня, 15:51
Published Сегодня, 15:51
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Updated Сегодня, 15:53
По информации, озвученной гендиректором РЭО Денисом Буцаевым, новая программа лояльности будет запущена на электронной площадке РЭО в ближайшее время. Она будет действовать в формате начисления участникам экобаллов за выполнение ряда условий. Целью проекта является привлечение аудитории и обеспечение полного цикла деятельности контрагентов. «Функционал площадки, созданной в целях построения экономики замкнутого цикла, продолжит расширяться», — объяснил глава РЭО.
По данным издания gorod55.ru, в спектр услуг, на которые будет распространяться программа лояльности, входят: продвижение лотов, сопровождение, уведомления, филиалы, проверка контрагента, а также аналитика.
Согласно заявлению руководителя проекта по ЭТП Заура Абдурахимова, количество экобаллов, зачисляемых на пользовательский баланс, определяется в зависимости от выполненных на площадке заданий. Этими баллами можно произвести оплату до 50% стоимости услуг на ЭТП. Для получения экобаллов пользователь должен выполнить ряд условий. К примеру, если оферта будет подписана до 31 декабря 2023 года, на баланс пользователя поступит 5000 баллов.
Для того чтобы баланс пополнился на 2500 баллов, требуется закрыть сделку с добавлением необходимых документов; для получения 5000 баллов — закрыть не менее трех сделок в 30-дневный срок; 4500 баллов полагаются тем пользователям, которые закрыли сделку с положительным отзывом; для написавших положительный отзыв о работе ЭТП предусмотрено начисление 1000 баллов.
Данная инновация направлена на формирование экономики замкнутого цикла в Российской Федерации.