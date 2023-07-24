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Денис Буцаев: На цифровой платформе РЭО вводят программу лояльности

24 июля 2023, 15:51
Фото: piqsels.com
На электронной торговой площадке (ЭТП) по купле-продаже вторичного сырья внедряют программу лояльности. Для оплаты услуг пользователи ЭТП теперь смогут использовать экобаллы. Цифровая платформа была создана при участии Российского экологического оператора (РЭО).

По информации, озвученной гендиректором РЭО Денисом Буцаевым, новая программа лояльности будет запущена на электронной площадке РЭО в ближайшее время. Она будет действовать в формате начисления участникам экобаллов за выполнение ряда условий. Целью проекта является привлечение аудитории и обеспечение полного цикла деятельности контрагентов. «Функционал площадки, созданной в целях построения экономики замкнутого цикла, продолжит расширяться», — объяснил глава РЭО.

По данным издания gorod55.ru, в спектр услуг, на которые будет распространяться программа лояльности, входят: продвижение лотов, сопровождение, уведомления, филиалы, проверка контрагента, а также аналитика.

Согласно заявлению руководителя проекта по ЭТП Заура Абдурахимова, количество экобаллов, зачисляемых на пользовательский баланс, определяется в зависимости от выполненных на площадке заданий. Этими баллами можно произвести оплату до 50% стоимости услуг на ЭТП. Для получения экобаллов пользователь должен выполнить ряд условий. К примеру, если оферта будет подписана до 31 декабря 2023 года, на баланс пользователя поступит 5000 баллов.

Для того чтобы баланс пополнился на 2500 баллов, требуется закрыть сделку с добавлением необходимых документов; для получения 5000 баллов — закрыть не менее трех сделок в 30-дневный срок; 4500 баллов полагаются тем пользователям, которые закрыли сделку с положительным отзывом; для написавших положительный отзыв о работе ЭТП предусмотрено начисление 1000 баллов.

Данная инновация направлена на формирование экономики замкнутого цикла в Российской Федерации.

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