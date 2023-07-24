Денис Буцаев: На цифровой платформе РЭО вводят программу лояльности

Согласно заявлению руководителя проекта по ЭТП Заура Абдурахимова, количество экобаллов, зачисляемых на пользовательский баланс, определяется в зависимости от выполненных на площадке заданий. Этими баллами можно произвести оплату до 50% стоимости услуг на ЭТП. Для получения экобаллов пользователь должен выполнить ряд условий. К примеру, если оферта будет подписана до 31 декабря 2023 года, на баланс пользователя поступит 5000 баллов.