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Девушку оттаскали за волосы из-за пародии в Кировграде

24 июля 2023, 04:19
Фото: 1MI
Несовершеннолетняя девушка оттаскала за волосы 17-летнюю жительницу Кировграда за то, что последняя записала видеопародию на нападавшую и загрузила на канал в Telegram. Инцидент случился 21 июля в ночное время суток.

У пострадавшей девочки после потасовки остались гематомы. Она обратилась за помощью к сотрудникам полиции 23 июля, предварительно зафиксировав побои.

До дня нападения девушка, снявшая пародию, получала многочисленные угрозы в личных сообщениях. По данным Ура.ру, у оттасканной за волосы жительницы Кировграда остались гематомы и закрытые механические повреждения, а также следы от хватки на руке.

В Екатеринбурге мужчина атаковал молодого человека с длинными волосами
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Ранее стало известно, что неизвестный мужчина напал на жителя Екатеринбурга с длинными волосами.

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#Кировград#Происшествия#Драка#Видеозапись#Школьницы#Полиция#Анна Варнакина
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