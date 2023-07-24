Девушку оттаскали за волосы из-за пародии в Кировграде

Posted Сегодня, 04:19
Published Сегодня, 04:19
Modified Сегодня, 04:21
Updated Сегодня, 04:21
У пострадавшей девочки после потасовки остались гематомы. Она обратилась за помощью к сотрудникам полиции 23 июля, предварительно зафиксировав побои.
До дня нападения девушка, снявшая пародию, получала многочисленные угрозы в личных сообщениях. По данным Ура.ру, у оттасканной за волосы жительницы Кировграда остались гематомы и закрытые механические повреждения, а также следы от хватки на руке.
Ранее стало известно, что неизвестный мужчина напал на жителя Екатеринбурга с длинными волосами.