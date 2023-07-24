Екатеринбургская компания судится с тагильским УВЗ из-за долга по поставке в 1,9 млн

Исковое заявление поступило в Арбитражный суд Свердловской области 15 июля 2023 года. ООО «Трансойл-Групп» занимается поставкой смазочных материалов для транспорта и промышленности. Судя по материалам дела, компания намерена взыскать не только задолженность по договору, но и пени, общая сумма которых составляет 1,9 млн рублей.