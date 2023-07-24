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Екатеринбургская компания судится с тагильским УВЗ из-за долга по поставке в 1,9 млн

24 июля 2023, 11:23
Фото: tagilcity.ru

УВЗ из Нижнего Тагила задолжал компании из Екатеринбурга 1,9 млн рублей

Фирма из Екатеринбурга ООО «Трансойл-Групп» подала в суд на оборонное предприятие «Уралвагонзавод» в Нижнем Тагиле из-за долга по договору поставки. Сумма искового требования — 1,9 млн рублей.

Исковое заявление поступило в Арбитражный суд Свердловской области 15 июля 2023 года. ООО «Трансойл-Групп» занимается поставкой смазочных материалов для транспорта и промышленности. Судя по материалам дела, компания намерена взыскать не только задолженность по договору, но и пени, общая сумма которых составляет 1,9 млн рублей.

Месяцем ранее — в июне 2023 года — тагильское оборонное предприятие и ООО «Трансойл-Групп» уже были в суде. Однако они договорились о мирном прекращении судебного производства. Сумма исковых требований составляла 1,6 млн рублей.

Основной долг по договору поставки продукции №17м/427 от 12 января в размере 1 656 480 рублей 00 копеек, проценты за пользование чужими денежными средствами за период с 07 февраля по 27 марта в размере 16 678 рублей 26 копеек с продолжением начисления процентов по день фактической оплаты задолженности, — говорится в материалах предыдущего дела.
Суды отказались взыскивать миллионы за неосновательное обогащение с поставщика УВЗ
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