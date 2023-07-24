Екатеринбургская компания судится с тагильским УВЗ из-за долга по поставке в 1,9 млн

Posted Сегодня, 11:23
Published Сегодня, 11:23
Modified Сегодня, 11:25
Updated Сегодня, 11:25
Исковое заявление поступило в Арбитражный суд Свердловской области 15 июля 2023 года. ООО «Трансойл-Групп» занимается поставкой смазочных материалов для транспорта и промышленности. Судя по материалам дела, компания намерена взыскать не только задолженность по договору, но и пени, общая сумма которых составляет 1,9 млн рублей.
Месяцем ранее — в июне 2023 года — тагильское оборонное предприятие и ООО «Трансойл-Групп» уже были в суде. Однако они договорились о мирном прекращении судебного производства. Сумма исковых требований составляла 1,6 млн рублей.
Основной долг по договору поставки продукции №17м/427 от 12 января в размере 1 656 480 рублей 00 копеек, проценты за пользование чужими денежными средствами за период с 07 февраля по 27 марта в размере 16 678 рублей 26 копеек с продолжением начисления процентов по день фактической оплаты задолженности, — говорится в материалах предыдущего дела.