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Posted Сегодня, 11:13

Published Сегодня, 11:13

Modified Сегодня, 11:14

Updated Сегодня, 11:14

Эксперт Васильев: на рынке стройматериалов часто встречаются поддельные дверные замки

24 июля 2023, 11:13
Наиболее часто на рынке строительных материалов попадаются поддельные трубы, замки для дверей, кабели, смеси, радиаторы отопления.

В беседе с NEWS.ru строительный эксперт Федор Васильев уточнил, что появление некачественной продукции на рынке зависит как от продавца, так и от сезона.

Например, в высокий сезон в массовую продажу поступают низкопробные жидкости и смеси. На глазок покупателю сложно дать оценку их качества. Как следствие — осыпавшаяся штукатурка, сломанные от прикосновения металлические профили, рассыпающаяся стяжка.

По словам эксперта, предложение купить подделку наиболее часто поступает от недобросовестных мастеров и продавцов. Например, мастер, который пришел устанавливать дверь, может продать дешевый замок по цене брендового. Однако через месяц его уже придется снова менять, поскольку проданный товар был подделкой. Такие продавцы или мастера пользуются заинтересованностью клиентов, которые желают без лишних хлопот установить дверную конструкцию под ключ.

Недобросовестно могут поступать и сантехники, настойчиво предлагающие приобрести у них дорогую деталь, которая на самом деле в магазине может стоить в несколько раз меньше, добавил эксперт.

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