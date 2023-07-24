Эксперт Васильев: на рынке стройматериалов часто встречаются поддельные дверные замки

По словам эксперта, предложение купить подделку наиболее часто поступает от недобросовестных мастеров и продавцов. Например, мастер, который пришел устанавливать дверь, может продать дешевый замок по цене брендового. Однако через месяц его уже придется снова менять, поскольку проданный товар был подделкой. Такие продавцы или мастера пользуются заинтересованностью клиентов, которые желают без лишних хлопот установить дверную конструкцию под ключ.