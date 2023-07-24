Эксплуатация бассейнов «Баден-Баден» запрещена в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 08:21
Published Сегодня, 08:21
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Updated Сегодня, 08:23
В документе сказано, что ИП Кононову Е.В. запрещено эксплуатировать объекты, возведенные на улице Отдых».
Также предпринимателю теперь нельзя проводить любые сделки с этими участками и осуществлять на них любые виды деятельности. Иначе бизнесмену будет грозить штраф.
Ранее сообщалось, что региональная прокуратура подала иск о признании самовольными постройками объектов компании «Баден-Баден». Также в прокуратуре потребовали демонтировать эти постройки.
Тем не менее бассейны уже с 30 июня открылись в тестовом режиме.