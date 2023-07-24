Художница и мастер по росписи подносов скончалась в Нижнем Тагиле

Наталья Зарубина трудилась художником в Новом молодежном театре Нижнего Тагила. О гибели тагильчанки сообщил Нижнетагильский музей изобразительных искусств, где были представлены работы художницы — подносы. Там же демонстрировались ее новые произведения искусства.