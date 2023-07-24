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Художница и мастер по росписи подносов скончалась в Нижнем Тагиле

24 июля 2023, 04:54
Фото: Наталья Зарубина "ВКонтакте"
Художница и мастер по росписи подносов Наталья Зарубина скончалась в Нижнем Тагиле.

Женщина занималась народным прикладным искусством: создавала керамические фигуры, кружки, подвески методом тагильской росписи. Центральной темой творчества Натальи были миры животных и растений; природа.

Работы тагильской художницыРаботы тагильской художницы
Работы тагильской художницыРаботы тагильской художницы
Работы тагильской художницыРаботы тагильской художницы
Работы тагильской художницы
Фото: Наталья Зарубина "ВКонтакте"

Наталья Зарубина трудилась художником в Новом молодежном театре Нижнего Тагила. О гибели тагильчанки сообщил Нижнетагильский музей изобразительных искусств, где были представлены работы художницы — подносы. Там же демонстрировались ее новые произведения искусства.

Вчера ушла из жизни тагильская художница, мастер по росписи подносов Наталья Зарубина. Выражаем искренние соболезнования родным и близким. Скорбим, — сообщила государственная организация, а жители города присоединились в комментариях.
Наталья на работе в театреНаталья на работе в театре
Наталья на работе в театреНаталья на работе в театре
Наталья на работе в театреНаталья на работе в театре
Наталья на работе в театреНаталья на работе в театре
Наталья на работе в театре
Фото: Наталья Зарубина "ВКонтакте"
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#Нижний Тагил#Смерть#Тагильский поднос#Художница#Эксклюзив#Происшествия#Анна Варнакина
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