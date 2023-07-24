Художница и мастер по росписи подносов скончалась в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 04:54
Published Сегодня, 04:54
Modified Сегодня, 04:57
Updated Сегодня, 04:57
Женщина занималась народным прикладным искусством: создавала керамические фигуры, кружки, подвески методом тагильской росписи. Центральной темой творчества Натальи были миры животных и растений; природа.
Наталья Зарубина трудилась художником в Новом молодежном театре Нижнего Тагила. О гибели тагильчанки сообщил Нижнетагильский музей изобразительных искусств, где были представлены работы художницы — подносы. Там же демонстрировались ее новые произведения искусства.
Вчера ушла из жизни тагильская художница, мастер по росписи подносов Наталья Зарубина. Выражаем искренние соболезнования родным и близким. Скорбим, — сообщила государственная организация, а жители города присоединились в комментариях.