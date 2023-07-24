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Итоги недели в Нижнем Тагиле: грязный воздух, эко-бедствие водоема и мертвые деревья

24 июля 2023, 07:54
Фото: tagilcity.ru
На минувшей неделе в воздухе Нижнего Тагила превышали норму сероводород и диоксид азота, Иван-озеро пока не восстановилось после эко-катастрофы, а в Горноуральском возле агрокомплекса гибнут деревья. Главные экологические события в Нижнем Тагиле и регионе с 17 по 23 июля.

На прошлой неделе газоанализатор TagilCity.ru два дня подряд ловил превышение сероводорода. 18 и 19 июля вещество было выше нормы в 1,25 раза. Посты государственного мониторинга воздуха в период с 17 по 20 июля фиксировали превышение выбросов один раз. 17 июля — это был диоксид азота на Сухоложском поселке. Наибольшее его ПДК в этот день составляло 1,04. За остальные дни данные на сайте ведомства пока не опубликованы.

Второй день подряд в воздухе Нижнего Тагила норму превышает сероводород
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В Нижнем Тагиле решили рассчитать уровень загрязнения от автотранспорта. Для этого в городе будут изучены 199 участков дорог, а также сделаны не менее 1,1 тысячи видеофайлов для расчета интенсивности и средней скорости движения автомобилей. Такие же исследования проведут еще в двух города-участниках программы «Чистый воздух» — Омске и Медногорске.

В Нижнем Тагиле замерят уровень загрязнения воздуха от транспорта
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Работы по строительству плотины закончились на Иван-озере под Нижним Тагилом еще в прошлом году. Для этого провели полный сброс воды из пруда. Водоем превратился в поле с грязью, что повлекло гибель рыбы, моллюсков и других водных обитателей. В этом году уровень воды начал пребывать, но ее все еще недостаточно, чтобы говорить о полном восстановлении экосистемы.

Иван-озеро под Нижним Тагилом не восстановилось после эко-бедствия 2021 года
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Возле поселка Горноуральский гибнут деревья. Местные жители связывают это со сбросом отходов от местного агрокомплекса. Именно на этом участке березы больше не дают листву. Ранее Россельхознадзор находил в почве тяжелые металлы — цинк и медь, концентрация которых превышала норму в несколько раз. Кроме того, пять лет назад агрокомплекс уже выплачивал 2 млн рублей в качестве ущерба от нанесенного вреда почве.

«Погибшего леса много»: жители поселка Горноуральский о навозных полях свинокомплекса
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#Анна Григорьева#Воздух#Выбросы#Иван-озеро#Агрокомплекс Горноуральский#Деревья#Экология#Итоги недели#Эксклюзив#Нижний Тагил#Свердловская область
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