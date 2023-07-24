Posted Сегодня, 07:54
Published Сегодня, 07:54
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На прошлой неделе газоанализатор TagilCity.ru два дня подряд ловил превышение сероводорода. 18 и 19 июля вещество было выше нормы в 1,25 раза. Посты государственного мониторинга воздуха в период с 17 по 20 июля фиксировали превышение выбросов один раз. 17 июля — это был диоксид азота на Сухоложском поселке. Наибольшее его ПДК в этот день составляло 1,04. За остальные дни данные на сайте ведомства пока не опубликованы.
В Нижнем Тагиле решили рассчитать уровень загрязнения от автотранспорта. Для этого в городе будут изучены 199 участков дорог, а также сделаны не менее 1,1 тысячи видеофайлов для расчета интенсивности и средней скорости движения автомобилей. Такие же исследования проведут еще в двух города-участниках программы «Чистый воздух» — Омске и Медногорске.
Работы по строительству плотины закончились на Иван-озере под Нижним Тагилом еще в прошлом году. Для этого провели полный сброс воды из пруда. Водоем превратился в поле с грязью, что повлекло гибель рыбы, моллюсков и других водных обитателей. В этом году уровень воды начал пребывать, но ее все еще недостаточно, чтобы говорить о полном восстановлении экосистемы.
Возле поселка Горноуральский гибнут деревья. Местные жители связывают это со сбросом отходов от местного агрокомплекса. Именно на этом участке березы больше не дают листву. Ранее Россельхознадзор находил в почве тяжелые металлы — цинк и медь, концентрация которых превышала норму в несколько раз. Кроме того, пять лет назад агрокомплекс уже выплачивал 2 млн рублей в качестве ущерба от нанесенного вреда почве.