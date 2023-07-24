Работы по строительству плотины закончились на Иван-озере под Нижним Тагилом еще в прошлом году. Для этого провели полный сброс воды из пруда. Водоем превратился в поле с грязью, что повлекло гибель рыбы, моллюсков и других водных обитателей. В этом году уровень воды начал пребывать, но ее все еще недостаточно, чтобы говорить о полном восстановлении экосистемы.