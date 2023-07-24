«Какой-то призрак»: пассажирский автобус столкнулся с легковушкой в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 08:19
Published Сегодня, 08:19
Modified Сегодня, 08:21
Updated Сегодня, 08:21
Очевидцы рассказали, что автобус ездит на маршруте №37. Однако в момент аварии он выполнял рейс по маршруту №90 и ехал от моста в сторону центра города.
Судя по фотографии в группе «Инцидент Екатеринбург», общественный транспорт столкнулся с кроссовером Hyundai. Последний выезжал с поворотом налево. В Госавтоинспекции уточнили, что в ДТП не было пострадавших.
В комментариях пользователи заметили, что в последнее время маршруту №37 не везет на аварии. Они шутят, что перевозчик таким образом хочет обновить автопарк.
Такое впечатление, что ходит по городу автобус-призрак 37 маршрута, появляется там, где его не ждут, и таранит легковушки, — пишет Ирина Грачева.