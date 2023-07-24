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«Какой-то призрак»: пассажирский автобус столкнулся с легковушкой в Екатеринбурге

24 июля 2023, 08:19
Фото: 1MI

В Екатеринбурге пассажирский автобус столкнулся с легковушкой

Сегодня утром, 24 июля, на перекрестке улиц Блюхера и Сахалинская произошло ДТП. Дорогу в Екатеринбурге не поделили пассажирский автобус и легковой автомобиль.

Очевидцы рассказали, что автобус ездит на маршруте №37. Однако в момент аварии он выполнял рейс по маршруту №90 и ехал от моста в сторону центра города.

Фото: Инцидент Екатеринбург

Судя по фотографии в группе «Инцидент Екатеринбург», общественный транспорт столкнулся с кроссовером Hyundai. Последний выезжал с поворотом налево. В Госавтоинспекции уточнили, что в ДТП не было пострадавших.

В комментариях пользователи заметили, что в последнее время маршруту №37 не везет на аварии. Они шутят, что перевозчик таким образом хочет обновить автопарк.

Такое впечатление, что ходит по городу автобус-призрак 37 маршрута, появляется там, где его не ждут, и таранит легковушки, — пишет Ирина Грачева.
#Марина Шорина#Екатеринбург#Свердловская область#Инцидент#Авария#ДТП#Автобус#Соцсети#Автомобиль#Перекресток
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