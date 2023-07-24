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Контролеры в Екатеринбурге пытались выгнать из автобуса пожилого человека

24 июля 2023, 04:11
Фото: 1MI
Контролеры в Екатеринбурге, зашедшие с проверкой в автобус №88, попытались выгнать из транспорта 85-летнего пенсионера. Инцидент произошел на остановке «Общежитие».

Контролеры проверяли у пассажиров наличие документов для проезда. У пенсионера была взята с собой временная пенсионная карта, а пенсионное удостоверение он забыл, рассказали в группе ВКонтакте «Инцидент Екатеринбург».

По словам очевидцев, карту у мужчины контролеры отобрали и попытались выпроводить его из автобуса. Однако некоторые пассажиры вступились за него, и тогда он остался в салоне.

Напомним, недавно в Камышлове кондуктор автобуса пнула пассажирку, больную онкологией, за то, что отказалась пересаживаться на другое место, так как женщина специально села так, чтобы на нее не попадал солнечный свет.

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#Екатеринбург#Свердловская область#Инцидент#Контролер#Автобус#Пенсионер#Проезд#Пенсионное удостоверение#Конфликт#Пассажир#Происшествия#18+#Елизавета Зиборова
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