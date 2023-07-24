Контролеры в Екатеринбурге пытались выгнать из автобуса пожилого человека

Posted Сегодня, 04:11
Published Сегодня, 04:11
Modified Сегодня, 04:11
Updated Сегодня, 04:11
Контролеры проверяли у пассажиров наличие документов для проезда. У пенсионера была взята с собой временная пенсионная карта, а пенсионное удостоверение он забыл, рассказали в группе ВКонтакте «Инцидент Екатеринбург».
По словам очевидцев, карту у мужчины контролеры отобрали и попытались выпроводить его из автобуса. Однако некоторые пассажиры вступились за него, и тогда он остался в салоне.
Напомним, недавно в Камышлове кондуктор автобуса пнула пассажирку, больную онкологией, за то, что отказалась пересаживаться на другое место, так как женщина специально села так, чтобы на нее не попадал солнечный свет.