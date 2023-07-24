Легендарный педагог и спортсмен скончался в Верхней Салде

Именно он воплотил в жизнь строительство школ округа и лучшие педагогические идеи, был наставником для своих учеников.



Виктор Куличенко руководил Нелобской и Никитинской сельскими школами, а также школами №3 и 6, работал учителем истории, физкультуры, детским тренером по легкой атлетике и волейболу. Обучению учеников он посвятил более 50 лет жизни. При этом 28 лет он занимал должность директоров школ.



Прощание с Виктором Николаевичем состоится в похоронном доме «Помощь» по улице Карла Маркса, 1, а 25 июля в 10:00.