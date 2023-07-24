Летние каникулы продлены для студентов УрФУ в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 07:15
Published Сегодня, 07:15
Modified Сегодня, 07:17
Updated Сегодня, 07:17
Большая часть студентов выйдет на учебу в середине сентября, остальные — в начале октября. Указ уже подписан ректором университета.
В целом же даты для ряда обучающихся были передвинуты на середину сентября и октябрь. Это связано с переездом студентов в новые корпуса общежитий в Новокольцовском районе.
В документе, подписанном ректором, сообщается, что бакалавры-первокурсники очного отделения УрФУ начнут учиться в срок до 4 сентября, а студенты остальных курсов — до 18 сентября.
Магистры-первокурсники очно-заочного и заочного отделений начнут обучаться лишь 2 октября. Позже всех на учебу выйдут обучающиеся Института технологий открытого образования — 1 ноября.