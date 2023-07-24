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Летние каникулы продлены для студентов УрФУ в Екатеринбурге

24 июля 2023, 07:15
Фото: 1MI
Для обучающихся УрФУ в Екатеринбурге продлили летний отдых. Это связано с переездом в новые общежития.

Большая часть студентов выйдет на учебу в середине сентября, остальные — в начале октября. Указ уже подписан ректором университета.

В целом же даты для ряда обучающихся были передвинуты на середину сентября и октябрь. Это связано с переездом студентов в новые корпуса общежитий в Новокольцовском районе.

В документе, подписанном ректором, сообщается, что бакалавры-первокурсники очного отделения УрФУ начнут учиться в срок до 4 сентября, а студенты остальных курсов — до 18 сентября.

Магистры-первокурсники очно-заочного и заочного отделений начнут обучаться лишь 2 октября. Позже всех на учебу выйдут обучающиеся Института технологий открытого образования — 1 ноября.

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#Елена Озерова#Студенты#Летние каникуры#УрФУ#Корпуса общежитий#Общество#Екатеринбург
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