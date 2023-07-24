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Мать пропавшей девочки из Верхнего Дуброво планируется лишить родительских прав

24 июля 2023, 14:21
Фото: 1MI

Поиски пропавшей 11-летней девочки из Верхнего Дуброво завершены

11-летняя Софья Богатырева из Верхнего Дуброво, ранее пропавшая, найдена живой.

Состояние найденной девочки нормальное. Как рассказал руководитель пресс-службы МВД Свердловской области Валерий Горелых, на мать Софьи подготовлены документы на лишение родительских прав, пишет «КП-Екатеринбург».

Напомним, 13 июля 2023 года в Нижнем Тагиле нашли 28-летнего молодого человека, которого искали на протяжении недели. О пропаже в полиции заявила его сестра, сообщив при этом, что брат может злоупотреблять алкогольными напитками.

Спустя несколько дней мужчина обнаружился в одной из тагильских больниц. Известно, что угрозы его жизни и здоровью нет.

28-летний пропавший мужчина найден в Нижнем Тагиле
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