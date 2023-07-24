Мать пропавшей девочки из Верхнего Дуброво планируется лишить родительских прав

Posted Сегодня, 14:21
Published Сегодня, 14:21
Modified Сегодня, 14:21
Updated Сегодня, 14:21
Состояние найденной девочки нормальное. Как рассказал руководитель пресс-службы МВД Свердловской области Валерий Горелых, на мать Софьи подготовлены документы на лишение родительских прав, пишет «КП-Екатеринбург».
Напомним, 13 июля 2023 года в Нижнем Тагиле нашли 28-летнего молодого человека, которого искали на протяжении недели. О пропаже в полиции заявила его сестра, сообщив при этом, что брат может злоупотреблять алкогольными напитками.
Спустя несколько дней мужчина обнаружился в одной из тагильских больниц. Известно, что угрозы его жизни и здоровью нет.