tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:49

Published Сегодня, 05:49

Modified Сегодня, 05:49

Updated Сегодня, 05:49

Изображение материала

Молодые люди на Ferrari и Porsche устроили гонки по вечернему Екатеринбургу

24 июля 2023, 05:49
Фото: Telegram-канал "Бандитский Екб"
Мажоры на красной и зеленой иномарках Ferrari и Porsche устроили гонки по Екатеринбургу. Автомобили заметили вечером 23 июля 2023 года.

Обе машины начали «гонять» по дорогам города приблизительно в 23:00, не обращая внимания на пешеходов и других едущих автомобилей, пишет Е1.

Видео: Telegram-канал "Бандитский Екб"

Так, водители престижных авто начали движение в момент, когда семья с коляской, шедшая по пешеходному переходу, еще не дошла до тротуара. При этом красный Ferrari был замечен в центре Екатеринбурга в начале 2023 года.

Напомним, недавно жители Горноуральского ГО пожаловались на мотоциклистов, которые устроили гонки под окнами жилых домов.

Шум от мотоциклистов под окнами возмущает жителей поселка Горноуральский
Узнать подробнее
Читайте также:
Жители Екатеринбурга возмутились перекрытием дорог из-за соревнованияВ Екатеринбурге Porsche протаранил автомобили в погоне от полицииЗаезжающие в парк поселка Первомайский автомобили ломают деревья и портят дорожки
#Елизавета Зиборова#Екатеринбург#Свердловская область#Автомобили#Иномарки#Ferrari#Porsche#Гонки#Водители#Дороги#Город#Видео
Подпишитесь
Жители Нижнего Тагила начали отказываться от отдыха в Крыму после подрыва моста
20 июля, 11:13
Памятный знак «Европа — Азия» под Нижним Тагилом отремонтирует местная фирма
Вчера, 11:27
Квест с ключом и 30 рублей. Насколько комфортны общественные туалеты в Нижнем Тагиле
21 июля, 12:31
«Чуть соседку не надули»: юноши предлагали жителям Нижнего Тагила купить счетчики
22 июля, 06:18
Пена, краски и дискотека: Тагилстроевский район Нижнего Тагила отметил День рождения
20 июля, 15:14
Прогулки по Нижнему Тагилу. Старая Гальянка. Улица Совхозная
21 июля, 04:00