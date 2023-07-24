Молодые люди на Ferrari и Porsche устроили гонки по вечернему Екатеринбургу

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Обе машины начали «гонять» по дорогам города приблизительно в 23:00, не обращая внимания на пешеходов и других едущих автомобилей, пишет Е1.
Так, водители престижных авто начали движение в момент, когда семья с коляской, шедшая по пешеходному переходу, еще не дошла до тротуара. При этом красный Ferrari был замечен в центре Екатеринбурга в начале 2023 года.
Напомним, недавно жители Горноуральского ГО пожаловались на мотоциклистов, которые устроили гонки под окнами жилых домов.