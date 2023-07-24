На СВО погиб разведчик из Каменска-Уральского

Posted Сегодня, 13:39
Published Сегодня, 13:39
Modified Сегодня, 13:41
Updated Сегодня, 13:41
Евгения Матвеева не стало 6 июля. Он погиб недалеко от Сватово. До отправки на фронт он работал на заводе, пишет Е1.
На прощании с солдатом его родные сказали, что Евгений был бойцом с детства. Его отец — бывший пограничник. Возвращения военного домой ждали трое детей, младшему из которых всего год, а также жена. Весной он приезжал домой в отпуск.
Замглавы администрации на прощании отметил, что защищать отечество — тяжелый труд. В день смерти Евгений принял огонь на себя, когда его разведгруппа попала под обстрел.