tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:39

Published Сегодня, 13:39

Modified Сегодня, 13:41

Updated Сегодня, 13:41

Изображение материала

На СВО погиб разведчик из Каменска-Уральского

24 июля 2023, 13:39
Фото: 1MI
В Каменске-Уральском похоронили разведчика, который погиб в ходе проведения СВО. Мужчине было 37 лет.

Евгения Матвеева не стало 6 июля. Он погиб недалеко от Сватово. До отправки на фронт он работал на заводе, пишет Е1.

На прощании с солдатом его родные сказали, что Евгений был бойцом с детства. Его отец — бывший пограничник. Возвращения военного домой ждали трое детей, младшему из которых всего год, а также жена. Весной он приезжал домой в отпуск.

Замглавы администрации на прощании отметил, что защищать отечество — тяжелый труд. В день смерти Евгений принял огонь на себя, когда его разведгруппа попала под обстрел.

Военкор из Екатеринбурга погиб на СВО
Узнать подробнее
Читайте также:
На СВО погиб охранник ЧОПа из Каменска-УральскогоНа СВО погиб боец батальона «Сомали» из ПервоуральскаЭкс-чиновник Свердловской области погиб на СВО
#Елена Озерова#СВО#Солдат#Погиб#Происшествия#Операция на Украине#Свердловская область
Подпишитесь
Итоги недели в Нижнем Тагиле: грязный воздух, эко-бедствие водоема и мертвые деревья
Сегодня, 07:54
Офис оформляющей кабальные договоры цессий фирмы закрыт в Нижнем Тагиле
Сегодня, 09:49
Квест с ключом и 30 рублей. Насколько комфортны общественные туалеты в Нижнем Тагиле
21 июля, 12:31
«Чуть соседку не надули»: юноши предлагали жителям Нижнего Тагила купить счетчики
22 июля, 06:18
Жители Нижнего Тагила начали отказываться от отдыха в Крыму после подрыва моста
20 июля, 11:13
Прогулки по Нижнему Тагилу. Старая Гальянка. Улица Совхозная
21 июля, 04:00