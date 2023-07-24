На СВО погиб разведчик из Каменска-Уральского

На прощании с солдатом его родные сказали, что Евгений был бойцом с детства. Его отец — бывший пограничник. Возвращения военного домой ждали трое детей, младшему из которых всего год, а также жена. Весной он приезжал домой в отпуск.



Замглавы администрации на прощании отметил, что защищать отечество — тяжелый труд. В день смерти Евгений принял огонь на себя, когда его разведгруппа попала под обстрел.