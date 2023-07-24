Налоговая инспекция заинтересовалась отсутствием билетов в автобусах Нижнего Тагила

Posted Сегодня, 13:17
Published Сегодня, 13:17
Modified Сегодня, 13:19
Updated Сегодня, 13:19
Проверки налоговые инспекторы проводили в конце июня 2023 года. Основаниями для этого послужило наличие у надзорного органа сведений о готовящихся или возможных нарушениях обязательных требований законодательства. В результате обоим перевозчикам было объявлено предостережение.
Так, при осуществлении расчетов с клиентами или потребителями услуг необходимо выдавать им кассовые чеки. Также можно направлять их покупателям в электронном виде на почту или абонентские номера телефонов. Однако на сегодняшний день такая услуга в автобусах и маршрутках Нижнего Тагила не предоставляется.
Между тем, включенная в реестр контрольно-кассовая техника, должна обязательно применяться на территории РФ при осуществлении расчетов всеми организациями и индивидуальными предпринимателями.