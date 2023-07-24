Налоговая инспекция заинтересовалась отсутствием билетов в автобусах Нижнего Тагила

Так, при осуществлении расчетов с клиентами или потребителями услуг необходимо выдавать им кассовые чеки. Также можно направлять их покупателям в электронном виде на почту или абонентские номера телефонов. Однако на сегодняшний день такая услуга в автобусах и маршрутках Нижнего Тагила не предоставляется.