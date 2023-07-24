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Налоговая инспекция заинтересовалась отсутствием билетов в автобусах Нижнего Тагила

24 июля 2023, 13:17
Фото: 1MI
Предостережение за отсутствие билетов для пассажиров получили перевозчики Нижнего Тагила «Союз-НТ» и «Фирма ТАС».

Проверки налоговые инспекторы проводили в конце июня 2023 года. Основаниями для этого послужило наличие у надзорного органа сведений о готовящихся или возможных нарушениях обязательных требований законодательства. В результате обоим перевозчикам было объявлено предостережение.

Так, при осуществлении расчетов с клиентами или потребителями услуг необходимо выдавать им кассовые чеки. Также можно направлять их покупателям в электронном виде на почту или абонентские номера телефонов. Однако на сегодняшний день такая услуга в автобусах и маршрутках Нижнего Тагила не предоставляется.

Между тем, включенная в реестр контрольно-кассовая техника, должна обязательно применяться на территории РФ при осуществлении расчетов всеми организациями и индивидуальными предпринимателями.

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#Евгения Сафина#Нижний Тагил#Проверка#Налоговая инспекция#Перевозчики#Пассажиры#Билеты#Транспорт#Эксклюзив
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