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Обвиненному в убийстве медбрата в Березовском увеличили срок заключения в СИЗО

24 июля 2023, 06:19
Фото: 1MI
66-летнему Геннадию Казакову продлили срок заключения в СИЗО на два месяца. Решение вынес суд Березовского. Пенсионера обвиняют в убийстве медбрата. Мужчина останется в заключении до 25 сентября.

Следствие утверждает, что 25 апреля пенсионер ранил медицинского работника Степана Шабурова в грудь (медбрат прибыл на вызов к жене Казакова). Получивший ранение свердловчанин дошел до кареты скорой помощи, его отвезли в медучреждение. Спасти медика не получилось.

Известно, что во время совершения преступления обвиняемый был пьян, сообщает «Коммерсантъ-Урал». Через 2 дня после инцидента Казакова заключили в СИЗО. У погибшего остались два малолетних ребенка и жена-врач. На похоронах мужчины собрались десятки жителей Березовского.

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#Криминал#Медбрат#Убийство#Сизо#Суд#Заключение#Березовский#Анна Варнакина
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