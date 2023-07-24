Обвиненному в убийстве медбрата в Березовском увеличили срок заключения в СИЗО

Posted Сегодня, 06:19
Published Сегодня, 06:19
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Updated Сегодня, 06:22
Следствие утверждает, что 25 апреля пенсионер ранил медицинского работника Степана Шабурова в грудь (медбрат прибыл на вызов к жене Казакова). Получивший ранение свердловчанин дошел до кареты скорой помощи, его отвезли в медучреждение. Спасти медика не получилось.
Известно, что во время совершения преступления обвиняемый был пьян, сообщает «Коммерсантъ-Урал». Через 2 дня после инцидента Казакова заключили в СИЗО. У погибшего остались два малолетних ребенка и жена-врач. На похоронах мужчины собрались десятки жителей Березовского.