Обвиненному в убийстве медбрата в Березовском увеличили срок заключения в СИЗО

Известно, что во время совершения преступления обвиняемый был пьян, сообщает «Коммерсантъ-Урал». Через 2 дня после инцидента Казакова заключили в СИЗО. У погибшего остались два малолетних ребенка и жена-врач. На похоронах мужчины собрались десятки жителей Березовского.