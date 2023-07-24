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Офис оформляющей кабальные договоры цессий фирмы закрыт в Нижнем Тагиле

24 июля 2023, 09:49
Фото: 1MI
В Нижнем Тагиле закрыли офис компании «Новая линия», которая оформляла с пострадавшими в ДТП договоры цессий. Как поясняли нам юристы, их условия не выгодны никому, кроме самой «Новой линии».

О том, что офис юридической фирмы закрыт в разгар рабочего дня, рассказал источник редакции TagilCity.ru. Попасть в контору нельзя было уже с 17 июля. По мнению людей, оставивших комментарии под видео, «Новая линия» закрыла свои двери из-за антирекламы, однако автолюбителям нужно быть осторожнее, ведь юристы могут начать работать под другим названием.

Сотрудники ГИБДД отказались продолжать сотрудничать с этой организацией. Судьи с такой схемой знакомы и делают все, чтобы люди не пострадали. Ну и тагильчане молодцы! Максимально распространили информацию о «Новой линии», — прокомментировал председатель ОД «Тагил без ям» Никита Чапурин.

Напомним, редакция TagilCity.ru писала об истории с договором цессии, который подписал пострадавший участник ДТП в Нижнем Тагиле в ноябре 2022 года. Виновником оказался пенсионер, в настоящее время он является ответчиком по делу о взыскании ущерба. Сумма за ремонт бампера, которая объективно оценивалась специалистами в 15 тысяч рублей, после сотрудничества пострадавшего с «Новой линией» выросла до 76 тысяч рублей. Самое интересное, что пострадавшему теперь и самому невыгодно разрывать договор, ведь неустойка по нему составляет 25 тысяч рублей. TagilCity.ru следит за развитием этой ситуации.

Тагильчанину насчитали 76 000 рублей за царапину на бампере после мелкого ДТП
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