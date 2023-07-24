Офис оформляющей кабальные договоры цессий фирмы закрыт в Нижнем Тагиле

Напомним, редакция TagilCity.ru писала об истории с договором цессии, который подписал пострадавший участник ДТП в Нижнем Тагиле в ноябре 2022 года. Виновником оказался пенсионер, в настоящее время он является ответчиком по делу о взыскании ущерба. Сумма за ремонт бампера, которая объективно оценивалась специалистами в 15 тысяч рублей, после сотрудничества пострадавшего с «Новой линией» выросла до 76 тысяч рублей. Самое интересное, что пострадавшему теперь и самому невыгодно разрывать договор, ведь неустойка по нему составляет 25 тысяч рублей. TagilCity.ru следит за развитием этой ситуации.