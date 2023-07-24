Пациента с гнойным перитонитом из Нижнего Тагила спасли врачи областной больницы

Posted Сегодня, 08:45
Published Сегодня, 08:45
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Updated Сегодня, 08:47
Боли в животе возникли у Николая во время трудового дня. Он обратился в медицинский пункт, где поставили предположительный диагноз — колики, вызванные камнями в почках. Тагильчанина экстренно отправили в Демидовскую горбольницу Нижнего Тагила.
В результате обследования выяснилось — острый аппендицит. Ко времени, когда мужчина оказался в операционной, у него уже был аппендикулярный абсцесс. Хирурги, проводившие вмешательство, выявили и выраженный перитонит.
Реаниматологи на протяжении 7 суток очищали брюшину и проводили интенсивную терапию для пациента, но в результате совещаний с более опытными коллегами решились на перегоспитализацию в СОКБ.
Тагильчанин снова попал в реанимацию, где его лечили как с применением скальпеля, так и без него — медикаментозно. Когда перитонит отступил, медики сделали пластику передней брюшной стенки, сообщает пресс-служба областной больницы.