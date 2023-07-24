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Пациента с гнойным перитонитом из Нижнего Тагила спасли врачи областной больницы

24 июля 2023, 08:45
Фото: tagilcity.ru
У 53-летнего жителя Нижнего Тагила образовался гнойный перитонит. Врачи были сдержаны в прогнозах, называли их скорее неблагоприятными. Тем не менее, мужчину вылечили доктора Свердловской областной клинической больницы № 1.

Боли в животе возникли у Николая во время трудового дня. Он обратился в медицинский пункт, где поставили предположительный диагноз — колики, вызванные камнями в почках. Тагильчанина экстренно отправили в Демидовскую горбольницу Нижнего Тагила.

В результате обследования выяснилось — острый аппендицит. Ко времени, когда мужчина оказался в операционной, у него уже был аппендикулярный абсцесс. Хирурги, проводившие вмешательство, выявили и выраженный перитонит.

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Реаниматологи на протяжении 7 суток очищали брюшину и проводили интенсивную терапию для пациента, но в результате совещаний с более опытными коллегами решились на перегоспитализацию в СОКБ.

Тагильчанин снова попал в реанимацию, где его лечили как с применением скальпеля, так и без него — медикаментозно. Когда перитонит отступил, медики сделали пластику передней брюшной стенки, сообщает пресс-служба областной больницы.

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#Анна Варнакина#Нижний Тагил#Больница#Демидовская больница#Операция#Аппендицит#Здоровье#Врачи
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