Площадь лесных пожаров в Свердловской области сократилась на 73 га

Кроме того, запрещены разведение костров, сжигание мусора, сухой травы, строительные и производственные огневые работы (сварка), а также запуски фейерверков и организация фаер-шоу. Нельзя разводить костёр и пользоваться мобильным мангалом даже на территории собственного дачного или садового участка.