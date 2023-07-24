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Площадь лесных пожаров в Свердловской области сократилась на 73 га

24 июля 2023, 07:33
Фото: 1MI
Площадь лесных пожаров в Свердловской области сократилась на 73 га. Теперь в регионе лишь два возгорания на площади более 1,4 тысячи га.

Накануне этот показатель составил 1,5 тысячи га. По данным на 9:42 24 июля единственный лесной пожар в Свердловской области действовал в Невьянском районе. Сейчас он локализован и не распространяется, передает департамент информполитики.

Напомним, что губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев ввел режим чрезвычайной ситуации из-за лесных пожаров. В регионе ловят нарушителей: в Шатрашском лесном парке, например, отдыхающие разводили огонь в мангалах.

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Кроме того, запрещены разведение костров, сжигание мусора, сухой травы, строительные и производственные огневые работы (сварка), а также запуски фейерверков и организация фаер-шоу. Нельзя разводить костёр и пользоваться мобильным мангалом даже на территории собственного дачного или садового участка.

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