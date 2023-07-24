Площадь лесных пожаров в Свердловской области сократилась на 73 га

Posted Сегодня, 07:33
Published Сегодня, 07:33
Modified Сегодня, 07:46
Updated Сегодня, 07:46
Накануне этот показатель составил 1,5 тысячи га. По данным на 9:42 24 июля единственный лесной пожар в Свердловской области действовал в Невьянском районе. Сейчас он локализован и не распространяется, передает департамент информполитики.
Напомним, что губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев ввел режим чрезвычайной ситуации из-за лесных пожаров. В регионе ловят нарушителей: в Шатрашском лесном парке, например, отдыхающие разводили огонь в мангалах.
Кроме того, запрещены разведение костров, сжигание мусора, сухой травы, строительные и производственные огневые работы (сварка), а также запуски фейерверков и организация фаер-шоу. Нельзя разводить костёр и пользоваться мобильным мангалом даже на территории собственного дачного или садового участка.