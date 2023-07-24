Подростки-вандалы получат по заслугам за ограбление туалета в Новоуральске

Родители вандалов заплатят штраф за погром и воровство в Новоуральске

Хулиганы разрисовали детскую площадку и беседки, а в одном из общественных туалетов разбили зеркало и украли обогреватель. Все произошло в Новоуральске на бульваре Кикоина. По словам мэра возмещение ущерба ляжет на плечи родителей злоумышленников.