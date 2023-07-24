Подростки-вандалы получат по заслугам за ограбление туалета в Новоуральске

Posted Сегодня, 11:27
Published Сегодня, 11:27
Modified Сегодня, 11:29
Updated Сегодня, 11:29
Вандалы оказались несовершеннолетними, выяснить это помогли камеры видеонаблюдения, которые были установленны после последней реконструкции бульвара.
Вячеслав Тюменцев, мэр Новоуральска обратился в жителям города и напомнил им о том, как важно беречь городскую собственность.
Обращаюсь к родителям подростков, поскольку вандалы не достигли совершеннолетнего возраста. Объясняйте детям, что городское имущество надо беречь. Такие деяния имеют правовые последствия и нанесённый ущерб придётся возмещать. Пожалуйста, оберегайте своих детей от необдуманных поступков и научите ценить то, что мы имеем, — рассказал Вячеслав Тюменцев мэр Новоуральска.