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Подростки-вандалы получат по заслугам за ограбление туалета в Новоуральске

24 июля 2023, 11:27
Фото: 1MI

Родители вандалов заплатят штраф за погром и воровство в Новоуральске

Хулиганы разрисовали детскую площадку и беседки, а в одном из общественных туалетов разбили зеркало и украли обогреватель. Все произошло в Новоуральске на бульваре Кикоина. По словам мэра возмещение ущерба ляжет на плечи родителей злоумышленников.

Вандалы оказались несовершеннолетними, выяснить это помогли камеры видеонаблюдения, которые были установленны после последней реконструкции бульвара.

Вячеслав Тюменцев, мэр Новоуральска обратился в жителям города и напомнил им о том, как важно беречь городскую собственность.

Фото со страницы вконтакте главы города Новоуральск Вячеслава ТюменцеваФото со страницы вконтакте главы города Новоуральск Вячеслава Тюменцева
Фото со страницы вконтакте главы города Новоуральск Вячеслава ТюменцеваФото со страницы вконтакте главы города Новоуральск Вячеслава Тюменцева
Фото со страницы вконтакте главы города Новоуральск Вячеслава ТюменцеваФото со страницы вконтакте главы города Новоуральск Вячеслава Тюменцева
Фото со страницы вконтакте главы города Новоуральск Вячеслава Тюменцева
Обращаюсь к родителям подростков, поскольку вандалы не достигли совершеннолетнего возраста. Объясняйте детям, что городское имущество надо беречь. Такие деяния имеют правовые последствия и нанесённый ущерб придётся возмещать. Пожалуйста, оберегайте своих детей от необдуманных поступков и научите ценить то, что мы имеем, — рассказал Вячеслав Тюменцев мэр Новоуральска.
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