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Посетитель супермаркета в Екатеринбурге избил охранника из-за сделанного замечания

24 июля 2023, 06:42
Фото: 1MI
Мужчина избил охранника супермаркета в Екатеринбурге из-за того, что тот попросил его оплатить надкушенное яблоко. Инцидент случился 20 июля 2023 года.

Горожанин, выбирая яблоки, надкусил одно из них. Охранник, заметивший это, попросил его оплатить товар. В ответ посетитель разозлился и стал бить работника.

На следующий день после конфликта агрессивный посетитель снова пришел разбираться с охранником вместе со своей женой и двумя детьми. По словам очевидицы, у охранника имеются проблемы с сосудами и ему в любую минуту может стать плохо, пишет Е1.

Мужчина снова стал бить сотрудника магазина, а потом несколько раз его толкнул. Пострадавший обратился с заявлением в полицию. Сейчас по факту инцидента проводится проверка. При этом, по словам жены нападавшего екатеринбуржца, ссору якобы спровоцировал охранник.

Напомним, недавно в Екатеринбурге на посетителя ТЦ напал охранник. Между мужчинами разгорелся конфликт, во время которого охранник несколько раз ударил посетителя. Пострадавшего отвезли в больницу, где ему диагностировали перелом черепа.

Житель Екатеринбурга оказался в больнице после избиения охранником ТЦ
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