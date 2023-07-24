Посетитель супермаркета в Екатеринбурге избил охранника из-за сделанного замечания

Posted Сегодня, 06:42
Published Сегодня, 06:42
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Updated Сегодня, 06:44
Горожанин, выбирая яблоки, надкусил одно из них. Охранник, заметивший это, попросил его оплатить товар. В ответ посетитель разозлился и стал бить работника.
На следующий день после конфликта агрессивный посетитель снова пришел разбираться с охранником вместе со своей женой и двумя детьми. По словам очевидицы, у охранника имеются проблемы с сосудами и ему в любую минуту может стать плохо, пишет Е1.
Мужчина снова стал бить сотрудника магазина, а потом несколько раз его толкнул. Пострадавший обратился с заявлением в полицию. Сейчас по факту инцидента проводится проверка. При этом, по словам жены нападавшего екатеринбуржца, ссору якобы спровоцировал охранник.
Напомним, недавно в Екатеринбурге на посетителя ТЦ напал охранник. Между мужчинами разгорелся конфликт, во время которого охранник несколько раз ударил посетителя. Пострадавшего отвезли в больницу, где ему диагностировали перелом черепа.