«Пошлые грибы» выросли в поселке под Екатеринбургом

Posted Сегодня, 12:59
Published Сегодня, 12:59
Modified Сегодня, 13:01
Updated Сегодня, 13:01
Выяснилось, что это Мутинус Равенеля — редкие грибы, занесенные в Красную книгу России, пишет Е1. Чаще всего их можно увидеть в хвойных лесах около гнилых пней. Употреблять в пищу их не стоит.
Своим неприятным запахом гриб привлекает мух, которые разносят споры. Таким образом грибы как раз могут оказаться на садовых участках.
Такой вид является родственником грибов-дождевиков. Для человека они е опасны. По словам специалистов, эти грибы также быстро исчезают, как и появляются.