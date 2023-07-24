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«Пошлые грибы» выросли в поселке под Екатеринбургом

24 июля 2023, 12:59
Фото: Е1

Вонючие грибы выросли в поселке под Екатеринбургом

В поселке Большой Исток под Екатеринбургом дачники Владимир и Мария нашли на своем участке необычные грибы от которых плохо пахло.

Выяснилось, что это Мутинус Равенеля — редкие грибы, занесенные в Красную книгу России, пишет Е1. Чаще всего их можно увидеть в хвойных лесах около гнилых пней. Употреблять в пищу их не стоит.

Своим неприятным запахом гриб привлекает мух, которые разносят споры. Таким образом грибы как раз могут оказаться на садовых участках.

Такой вид является родственником грибов-дождевиков. Для человека они е опасны. По словам специалистов, эти грибы также быстро исчезают, как и появляются.

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#Екатеринбург#Грибы#Пошлые грибы#Садоводы#Дачники#Природа#Елена Озерова
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