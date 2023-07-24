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После ДТП с велосипедистами из Екатеринбурга возбуждено уголовное дело

24 июля 2023, 05:15
Фото: 1MI
По факту дорожной аварии с велогонщиками из Свердловской области в СК Челябинской области возбудили уголовное дело.

Решение о возбуждении дела было принято после проведения доследственной проверки. Сейчас его ход контролирует руководитель СУ СК Петр Решетников, рассказали в пресс-службе Следственного комитета по Челябинской области.

Напомним, происшествие случилось на трассе 22 июля 2023 года. В транспорт, в котором ехали пострадавшие, влетели «Урал» и УАЗ. С различными травмами в медицинское учреждение отвезли пятерых велогонщиков, а также их тренера.

Нескольких спортсменов вскоре выписали из больницы и их забрали родители. Одному из пострадавших в аварии детей сделали операцию.

Команда свердловских велосипедистов попала в массовое ДТП в Челябинской области
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#Елизавета Зиборова#Велосипед#ДТП#18+#Инцидент#Уголовное дело#СК#Следствие#Происшествия#Челябинская область#Екатеринбург#Свердловская область
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