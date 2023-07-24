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Тагильская школьница выиграла путешествие во Владивосток

24 июля 2023, 13:45
Фото: 1MI

Тагильская школьница стала победительницей во всероссийском конкурсе

Школьница из Нижнего Тагила Лидия Вейнгардт стала победительницей в финале «Большой перемены». Последний этап всероссийского конкурса для 5-7 классов проводился в «Артеке».

Девочка обучается в лицее №39, сообщили в управлении образования Нижнего Тагила. Еще один учащийся Александр Исаков из школы №55 стал финалистом.

Финал проходил с 18 по 21 июля. Свердловская область по количеству победителей среди 5-7 классов заняла пятое место. Победители «Большой перемены» отправятся в путешествие на поезде от Санкт-Петербурга до Владивостока и обратно.

Ранее 12-летний Иван Болотов из Нижнего Тагила установил рекорд России. Он выполнил 31 раз за минуту упражнению берпи.

Школьник из Нижнего Тагила установил рекорд России по упражнению берпи
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