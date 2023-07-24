Тагильская школьница выиграла путешествие во Владивосток

Posted Сегодня, 13:45
Published Сегодня, 13:45
Modified Сегодня, 13:47
Updated Сегодня, 13:47
Девочка обучается в лицее №39, сообщили в управлении образования Нижнего Тагила. Еще один учащийся Александр Исаков из школы №55 стал финалистом.
Финал проходил с 18 по 21 июля. Свердловская область по количеству победителей среди 5-7 классов заняла пятое место. Победители «Большой перемены» отправятся в путешествие на поезде от Санкт-Петербурга до Владивостока и обратно.
Ранее 12-летний Иван Болотов из Нижнего Тагила установил рекорд России. Он выполнил 31 раз за минуту упражнению берпи.