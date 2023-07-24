Туристы из Екатеринбурга бегут из Турции раньше срока окончания путевок из-за жары

Posted Сегодня, 07:42
Published Сегодня, 07:42
Modified Сегодня, 07:44
Updated Сегодня, 07:44
Об этом пишет ЕАН со ссылкой на слова одой из путешественниц. По словам туристки, недавним рейсов из Анталии улетело домой сразу несколько туристов с Урала.
Они договорились с туроператором, потеряли часть денег за путевку, лишь бы их вернули обратно. У туристов в номере плохо работал кондиционер, как и во всем отеле, — поделилась женщина.
Также она отметила, что часть тех россиян, которые остаются в Турции, неохотно ходят по экскурсиям, так как на улице очень жарко — в некоторых местах температура может достигать +50 градусов.
Также они любят прятаться в отелях, либо больше времени проводить в море.