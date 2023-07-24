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Туристы из Екатеринбурга бегут из Турции раньше срока окончания путевок из-за жары

24 июля 2023, 07:42
Фото: 1MI

Туристы из Екатеринбурга уезжают из Турции раньше срока окончания путевок из-за жары

Из-за аномальной жары некоторые Туристы из Екатеринбурга уезжают с курортов Турции раньше срока окончания путевок.

Об этом пишет ЕАН со ссылкой на слова одой из путешественниц. По словам туристки, недавним рейсов из Анталии улетело домой сразу несколько туристов с Урала.

Они договорились с туроператором, потеряли часть денег за путевку, лишь бы их вернули обратно. У туристов в номере плохо работал кондиционер, как и во всем отеле, — поделилась женщина.

Также она отметила, что часть тех россиян, которые остаются в Турции, неохотно ходят по экскурсиям, так как на улице очень жарко — в некоторых местах температура может достигать +50 градусов.

Также они любят прятаться в отелях, либо больше времени проводить в море.

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#Елена Озерова#Турция#Екатеринбург#Турцияотдых#Путешествие#Туристы#Природа
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