В 2023 году малый и средний бизнес получил около 98 млрд по «зонтичному» механизму

Posted Сегодня, 10:39
Published Сегодня, 10:39
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Updated Сегодня, 10:39
Самая большая доля получателей кредитов — микробизнес (55%). Малых и средних предприятий — 38% и 7% соответственно.
«Зонтичные» поручительства — это механизм, который помогает предпринимателям привлекать средства в свой бизнес. Причем позволяет делать это даже тем, кому без этой меры поддержки банки никогда бы не предоставили финансирование. При удобстве и простоте оформления поручительств — их можно получить в одном окне банка вместе с кредитом — они дают предпринимателям возможность соответствовать высоким требованиям банков к предоставлению залога при кредитовании», — сообщил гендиректор Корпорации МСП Александр Исаевич.
Регионами — лидерами по размеру кредитования по «зонтичному» механизму стали Москва (свыше 20 миллиардов рублей), Санкт-Петербург (7,89 миллиарда), Воронежская область (2,496 миллиарда). Предприниматели из Алтайского края оформили кредиты на 1,854 миллиарда рублей, из Иркутской области — на 1,233 миллиарда, Белгородской — на 1,216 миллиарда рублей. Кемеровские предприятия привлекли по господдержке 1,079 миллиарда рублей, калининградские — 1,198 миллиарда, волгоградские — 945 миллионов. Замыкает десятку лидеров Ивановская область, где по «зонтичным» поручительствам было выдано кредитов на 660 миллионов рублей, пишет ria.ru.
Александр Исаевич также рассказал, в каких сферах наблюдается самая высокая динамика привлечения финансирования по «зонтичному» механизму. Это гостиничный бизнес (прирост 1,734 миллиарда рублей), общественное питание (854 миллиона), сделки с недвижимостью (410 миллионов), научно-технические разработки (358 миллионов). В социальной и здравоохранительной отраслях прирост составил по 346 миллионов рублей.
Размер поддержки со стороны Корпорации МСП в III квартале 2023 года составил 43 миллиарда рублей, то есть на 43% больше, чем в предыдущем квартале. Благодаря поручительствам КМСП бизнес сможет привлечь до 86 миллиардов рублей банковских средств. Партнерами Корпорации МСП при реализации программы являются 23 банка, включая региональные кредитные организации.
Напомним, что «зонтичный» механизм запустили в рамках нацпроекта по поддержке МСП под кураторством первого вице-премьера Андрея Белоусова. Поручил это сделать президент России.