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В аквапарке «Лимпопо» в Екатеринбурге едва не случился пожар

24 июля 2023, 06:13
Фото: Midjourney

Посетителей аквапарка «Лимпопо» эвакуировали из-за угрозы пожара

В сауне аквапарка «Лимпопо» в Екатеринбурге чуть не вспыхнул огонь. Инцидент произошел утром 24 июля 2023 года.

Как оказалось, в сауне произошло короткое замыкание, из-за чего в помещении едва не разгорелся огонь, рассказали в пресс-службе МЧС по Свердловской области.

Из здания до прибытия специалистов МЧС самостоятельно эвакуировались 30 человек. На поступивший вызов приехали восемь человек с двумя единицами техники.

Напомним, в апреле 2023 года под Нижним Тагилом на производственном цехе произошел пожар из-за короткого замыкания. Так как был выходной день, рабочих на предприятии не было. Задымление заметил охранник и вызвал спасателей.

Производственный цех загорелся в Нижнем Тагиле
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#Елизавета Зиборова#Екатеринбург#Свердловская область#18+#Инцидент#Короткое замыкание#Огонь#Пожар#МЧС#Сауна#Аквапарк#Эвакуация#Происшествия
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