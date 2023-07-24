В аквапарке «Лимпопо» в Екатеринбурге едва не случился пожар

Posted Сегодня, 06:13
Published Сегодня, 06:13
Modified Сегодня, 06:13
Updated Сегодня, 06:13
Как оказалось, в сауне произошло короткое замыкание, из-за чего в помещении едва не разгорелся огонь, рассказали в пресс-службе МЧС по Свердловской области.
Из здания до прибытия специалистов МЧС самостоятельно эвакуировались 30 человек. На поступивший вызов приехали восемь человек с двумя единицами техники.
Напомним, в апреле 2023 года под Нижним Тагилом на производственном цехе произошел пожар из-за короткого замыкания. Так как был выходной день, рабочих на предприятии не было. Задымление заметил охранник и вызвал спасателей.