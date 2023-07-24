В Екатеринбурге ищут имена людей для названий парков и скверов

Posted Сегодня, 15:51
Published Сегодня, 15:51
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
Данный проект рассказывает о людях из разных областей деятельности, которые влияли на развитие Екатеринбурга. По словам замглавы города Сергея Платохина, в каждой из сферы планировалось выбрать не менее пятнадцати имен, имеющих значение в истории Екатеринбурга.
Также проект будет продолжаться и после того, как пройдет юбилей города. Именами выдающихся горожан назовут парки, скверы, улицы и другие объекты.
Напомним, празднование 300-летия Екатеринбурга продлится с 12 по 19 августа 2023 года. В эти дни в городе пройдет множество разных праздничных мероприятий, а также концерты.