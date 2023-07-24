В Екатеринбурге ищут имена людей для названий парков и скверов

Данный проект рассказывает о людях из разных областей деятельности, которые влияли на развитие Екатеринбурга. По словам замглавы города Сергея Платохина, в каждой из сферы планировалось выбрать не менее пятнадцати имен, имеющих значение в истории Екатеринбурга.