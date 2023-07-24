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В Нижнем Тагиле выбраны площадки для благоустройства в 2024 году

24 июля 2023, 15:10
Фото: 1MI
В Нижнем Тагиле выбрали дворы, которые будут благоустроены в 2024 году.

Дворовые территории благоустроят на улицах Ермака, Красноармейская, Космонавтов, Выйская и Максима Горького. Решение о том, где будут проходить реконструкционные работы, принимала комиссия по реализации программы «Формирование городской среды в Нижнем Тагиле на 2017–2027 годы», рассказали в пресс-службе администрации города.

Прием заявок от тагильчан проводился с 14 июня по 14 июля 2023 года. На рассмотрение комиссией подали девять заявок, а критериям отбора соответствовали пять объектов. Стоимость всех работ по благоустройству составит около 150 миллионов рублей.

Замглавы мэрии Вячеслав Горячкин рассказал, что пакеты документов по всем объектам отправят в Министерство энергетики и ЖКХ Свердловской области для рассмотрения.

Напомним, в 2023 году в Нижнем Тагиле работы по благоустройству дворов проводятся на улицах Дружинина и Зари.

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