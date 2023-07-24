В Пермской ЦБК укрепляют отношения с партнерами из КНР

Posted Сегодня, 10:06
Published Сегодня, 10:06
Modified Сегодня, 10:06
Updated Сегодня, 10:06
Как пишет издание properm.ru, планы по развитию дальнейшего сотрудничества и реализации совместных проектов обсудили председатель совета директоров Пермской целлюлозно-бумажной компании Александр Бойченко и глава компании «Юнь Чоу» Шэн Личжун. Бойченко отметил, что на сегодняшний день в Китайской Народной Республике производится в год сто двадцать миллионов тонн бумаги и картона, но этого объема не хватает для покрытия потребностей государства.
Председатель совета директоров ПЦБК подчеркнул, что с компанией из Китая у промышленного предприятия сложилось взаимовыгодное сотрудничество. Пермская ЦБК поставляет в Китай свою продукцию, а оттуда закупает оборудование, необходимое для развития производства.
«На Петербургском экономическом форуме в июне этого года прозвучало, что России необходим капитал, поэтому российским компаниям стоит реализовывать за рубеж „всё, что продаётся“, — сказал Бойченко.
По объемам изготовления и потребления целлюлозно-бумажной продукции Китай занимает лидирующие позиции. С компанией «Юнь Чоу» Пермская ЦБК начала сотрудничать в 2021 году и уже отправила в Китайскую Народную Республику несколько железнодорожных составов с тарным картоном. Из выпускаемых компанией бумаги и картона китайский партнер производит гофрированную упаковку для собственной продукции, которая затем отправляется в разные государства, в том числе в Россию. Объем экспорта продукции Пермской целлюлозно-бумажной компании в Китай за прошлый год увеличился в три с половиной раза.
В рамках визита эксперты «Юнь Чоу» побывали на производственной площадке Пермской ЦБК, поговорили о реализации совместных проектов по развитию технологического производства и поставке оборудования.
Ранее представители китайской компании оценили лесное хозяйство ПЦБК, посетив арендованные лесные участки, расположенные в Добрянском и Чусовском лесничествах.
Партнеры из КНР уже во второй раз посетили Пермскую целлюлозно-бумажную компанию. Впервые они побывали на производственной площадке в ноябре прошлого года, а в марте текущего года представители Пермской ЦБК совершили ответный визит в КНР.