В Пермской ЦБК укрепляют отношения с партнерами из КНР

По объемам изготовления и потребления целлюлозно-бумажной продукции Китай занимает лидирующие позиции. С компанией «Юнь Чоу» Пермская ЦБК начала сотрудничать в 2021 году и уже отправила в Китайскую Народную Республику несколько железнодорожных составов с тарным картоном. Из выпускаемых компанией бумаги и картона китайский партнер производит гофрированную упаковку для собственной продукции, которая затем отправляется в разные государства, в том числе в Россию. Объем экспорта продукции Пермской целлюлозно-бумажной компании в Китай за прошлый год увеличился в три с половиной раза.