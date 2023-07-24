Компания из Екатеринбурга судится с тагильским УВЗ из-за долга на 1,9 млн по поставке. ООО «Трансойл-Групп» подала иск в суд на оборонное предприятии. Фирма занимается поставкой смазочных материалов для промышленности. Компания намеревается взыскать задолженность по договору, а также пени.