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Вандалов накажут за разгром туалета, а перевозчики из Тагила получили предостережение

24 июля 2023, 14:26
Фото: Midjourney
Вандалов накажут за разгром туалета, а перевозчики из Нижнего Тагила получили предостережение. Рассказываем о самых интересных и обсуждаемых событиях Нижнего Тагила и Свердловской области за 24 июля.

Два тагильских перевозчика получили предостережение за отсутствие билетов для пассажиров. Это Союз-НТ» и «Фирма ТАС». Проверки проводились в конце июня 2023 года.

Налоговая инспекция заинтересовалась отсутствием билетов в автобусах Нижнего Тагила
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Вандалы разрисовали детскую площадку и беседки, а также разбили зеркало и украли обогреватель в общественном туалете в Новоуральске на бульваре Кикоина. Мэр сказал, что родителям хулиганов придется возместить ущерб.

Подростки-вандалы получат по заслугам за ограбление туалета в Новоуральске
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Компания из Екатеринбурга судится с тагильским УВЗ из-за долга на 1,9 млн по поставке. ООО «Трансойл-Групп» подала иск в суд на оборонное предприятии. Фирма занимается поставкой смазочных материалов для промышленности. Компания намеревается взыскать задолженность по договору, а также пени.

Екатеринбургская компания судится с тагильским УВЗ из-за долга по поставке в 1,9 млн
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Сероводород и диоксид азота превышали норму в воздухе Нижнего Тагила, Иван-озеро не восстановлено после эко-катастрофы, а в Горноуральском погибают деревья. Собрали подборку эко-событий за 17–23 июля.

Итоги недели в Нижнем Тагиле: грязный воздух, эко-бедствие водоема и мертвые деревья
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Художница и мастер по росписи подносов Наталья Зарубина умерла в Нижнем Тагиле. Она создавала керамические фигуры, кружки, подвески методом тагильской росписи.

Художница и мастер по росписи подносов скончалась в Нижнем Тагиле
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