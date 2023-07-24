Posted Сегодня, 14:26
Published Сегодня, 14:26
Modified Сегодня, 14:28
Updated Сегодня, 14:28
Два тагильских перевозчика получили предостережение за отсутствие билетов для пассажиров. Это Союз-НТ» и «Фирма ТАС». Проверки проводились в конце июня 2023 года.
Вандалы разрисовали детскую площадку и беседки, а также разбили зеркало и украли обогреватель в общественном туалете в Новоуральске на бульваре Кикоина. Мэр сказал, что родителям хулиганов придется возместить ущерб.
Компания из Екатеринбурга судится с тагильским УВЗ из-за долга на 1,9 млн по поставке. ООО «Трансойл-Групп» подала иск в суд на оборонное предприятии. Фирма занимается поставкой смазочных материалов для промышленности. Компания намеревается взыскать задолженность по договору, а также пени.
Сероводород и диоксид азота превышали норму в воздухе Нижнего Тагила, Иван-озеро не восстановлено после эко-катастрофы, а в Горноуральском погибают деревья. Собрали подборку эко-событий за 17–23 июля.
Художница и мастер по росписи подносов Наталья Зарубина умерла в Нижнем Тагиле. Она создавала керамические фигуры, кружки, подвески методом тагильской росписи.