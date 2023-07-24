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Засушливая погода в Свердловской области привела к гибели почти 1% посевов

24 июля 2023, 16:31
Фото: Midjourney
Засушливая и аномально жаркая погода в Свердловской области весной-летом 2023 года привела к гибели около 1% посевов.

Малое количество значительных осадков в регионе повлияло на ухудшение созревания овощного урожая. Так, на 19 июля 2023 года погибло 0,8% посевов на площади около семи тысяч гектаров, рассказал «Интерфаксу» замминистра АПК Свердловской области Сергей Шарапов.

По словам Шарапова, от засухи пострадало более тысячи гектаров масличных культурных посевов, около пяти тысяч гектаров кормовых посевов, а также 887 гектаров зернобобовых и зерновых.

Напомним, в мае 2023 года в Екатеринбурге из-за аномально высокой температуры существенно понизились водных запасов в водохранилище.

Из-за аномальной жары снизились запасы воды в Екатеринбурге
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#Свердловская область#Засуха#Урожай#Овощи#Площадь#Аномальная температура#Жара#Лето#Посевы#Гибель#Природа#Елизавета Зиборова
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