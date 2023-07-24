Засушливая погода в Свердловской области привела к гибели почти 1% посевов

Малое количество значительных осадков в регионе повлияло на ухудшение созревания овощного урожая. Так, на 19 июля 2023 года погибло 0,8% посевов на площади около семи тысяч гектаров, рассказал «Интерфаксу» замминистра АПК Свердловской области Сергей Шарапов.