Житель Нижнего Тагила испугался обвинения в госизмене и отдал мошенникам 7 млн рублей

Потом мужчине позвонил «сотрудник банка» и сообщил, что ему необходимо оформить займ на аналогичную сумму, чтобы предотвратить операции по переводу денег за рубеж. Аферисты звонили в течение трех дней и убеждали мужчину брать кредиты. При этом злоумышленники советовали ему быть спокойным в банке и на «лишние» вопросы банковских служащих не отвечать.