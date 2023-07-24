Житель Нижнего Тагила испугался обвинения в госизмене и отдал мошенникам 7 млн рублей

Posted Сегодня, 13:40
Published Сегодня, 13:40
Modified Сегодня, 13:41
Updated Сегодня, 13:41
Тагильчанину позвонила неизвестная женщина и, представившись сотрудницей полиции, сказала, что его подозревают в государственной измене якобы из-за его подозрительных переводов 3,5 миллиона в другие страны, рассказали в пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское».
Потом мужчине позвонил «сотрудник банка» и сообщил, что ему необходимо оформить займ на аналогичную сумму, чтобы предотвратить операции по переводу денег за рубеж. Аферисты звонили в течение трех дней и убеждали мужчину брать кредиты. При этом злоумышленники советовали ему быть спокойным в банке и на «лишние» вопросы банковских служащих не отвечать.
Всего горожанин оформил не менее четырех кредитов и все деньги отдал мошенникам. Спустя пару недель, решив проверить номера телефонных собеседников, потерпевший догадался, что стал жертвой обмана и обратился с заявлением в полицию. В ведомстве возбудили уголовное дело.
Напомним, недавно в Екатеринбурге женщина-терапевт и ее муж лишились 7,5 миллиона рублей, отдав деньги мошенникам, которые выманили деньги под видом сотрудников ФСБ и ЦБ.