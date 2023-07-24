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Житель Нижнего Тагила испугался обвинения в госизмене и отдал мошенникам 7 млн рублей

24 июля 2023, 13:40
Фото: Midjourney
Житель Нижнего Тагила отдал семь миллионов рублей мошенникам, которые сообщили о том, что мужчина подозревается в госизмене. Инцидент случился 28 июня 2023 года.

Тагильчанину позвонила неизвестная женщина и, представившись сотрудницей полиции, сказала, что его подозревают в государственной измене якобы из-за его подозрительных переводов 3,5 миллиона в другие страны, рассказали в пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское».

Потом мужчине позвонил «сотрудник банка» и сообщил, что ему необходимо оформить займ на аналогичную сумму, чтобы предотвратить операции по переводу денег за рубеж. Аферисты звонили в течение трех дней и убеждали мужчину брать кредиты. При этом злоумышленники советовали ему быть спокойным в банке и на «лишние» вопросы банковских служащих не отвечать.

Всего горожанин оформил не менее четырех кредитов и все деньги отдал мошенникам. Спустя пару недель, решив проверить номера телефонных собеседников, потерпевший догадался, что стал жертвой обмана и обратился с заявлением в полицию. В ведомстве возбудили уголовное дело.

Напомним, недавно в Екатеринбурге женщина-терапевт и ее муж лишились 7,5 миллиона рублей, отдав деньги мошенникам, которые выманили деньги под видом сотрудников ФСБ и ЦБ.

7,5 миллиона перевела мошенникам семья терапевта из Екатеринбурга
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