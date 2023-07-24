Жители Екатеринбурга пожаловались на участившиеся случаи карманных краж

Напомним, в Серове у капитана теплохода были украдены телефон и 45 тысяч рублей наличными. Вора вскоре поймали. Как оказалось, это был работник на теплоходе — ранее судимый 30-летний житель Тюмени. В отношении задержанного возбудили уголовное дело.