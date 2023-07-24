tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:40

Published Сегодня, 04:40

Modified Сегодня, 04:40

Updated Сегодня, 04:40

Изображение материала

Жители Екатеринбурга пожаловались на участившиеся случаи карманных краж

24 июля 2023, 04:40
Фото: 1MI
В Екатеринбурге начали активно орудовать карманные воры. Жителей города предупредили об осторожности.

Как правило, «карманники» предпочитают действовать в местах большого скопления людей: на рынках, в общественных транспортах, супермаркетах, автобусных остановках, пишет «КП-Екатеринбург».

В УМВД по Екатеринбургу призвали горожан к соблюдению мер осторожности, а также сообщать в полицию о случаях краж.

Напомним, в Серове у капитана теплохода были украдены телефон и 45 тысяч рублей наличными. Вора вскоре поймали. Как оказалось, это был работник на теплоходе — ранее судимый 30-летний житель Тюмени. В отношении задержанного возбудили уголовное дело.

В Серове работник теплохода украл телефон и 45 тысяч рублей у капитана судна
Узнать подробнее
Читайте также:
Два жителя Серова задержаны за кражу цепи с металлургического заводаЖитель Екатеринбурга подозревается в серии краж дезодорантов и вискиКражи велосипедов у тагильчан чаще всего происходят на Вагонке
#Елизавета Зиборова#Екатеринбург#Свердловская область#Полиция#Кража#Уголовное дело#Преступление#Воры#Воровство#Горожане#Предупреждение#Криминал#Инцидент
Подпишитесь
Жители Нижнего Тагила начали отказываться от отдыха в Крыму после подрыва моста
20 июля, 11:13
Памятный знак «Европа — Азия» под Нижним Тагилом отремонтирует местная фирма
Вчера, 11:27
Квест с ключом и 30 рублей. Насколько комфортны общественные туалеты в Нижнем Тагиле
21 июля, 12:31
«Чуть соседку не надули»: юноши предлагали жителям Нижнего Тагила купить счетчики
22 июля, 06:18
Пена, краски и дискотека: Тагилстроевский район Нижнего Тагила отметил День рождения
20 июля, 15:14
Прогулки по Нижнему Тагилу. Старая Гальянка. Улица Совхозная
21 июля, 04:00