Жители Екатеринбурга пожаловались на участившиеся случаи карманных краж

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Как правило, «карманники» предпочитают действовать в местах большого скопления людей: на рынках, в общественных транспортах, супермаркетах, автобусных остановках, пишет «КП-Екатеринбург».
В УМВД по Екатеринбургу призвали горожан к соблюдению мер осторожности, а также сообщать в полицию о случаях краж.
Напомним, в Серове у капитана теплохода были украдены телефон и 45 тысяч рублей наличными. Вора вскоре поймали. Как оказалось, это был работник на теплоходе — ранее судимый 30-летний житель Тюмени. В отношении задержанного возбудили уголовное дело.