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Жители Тавды останутся без горячей воды на две недели

24 июля 2023, 03:34
Фото: 1MI
В Тавде отключат подачу горячей воды утром с 24 июля до 6 августа 2023 года.

Временное прекращение водоснабжения связано с тем, что в эти дни будет проводиться плановый ремонт оснащения в котельных. Об этом рассказали в группе ВКонтакте Тавдинского ГО со ссылкой на сообщение «Регионгаз-Инвест».

Напомним, в Нижнем Тагиле с 4 по 6 августа 2023 года отключат воду в районах ГГМ и Дзержинский, так как будут проходить работы на сетях водоснабжения: замена арматуры, реконструкция трубопровода и гидроузла, а также чистка резервуара.

Кроме того, рабочие будут делать переврезку сети водоснабжения вблизи торгового центра «КИТ».

График отключения воды в Нижнем Тагиле в августе 2023
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#Елизавета Зиборова#Ремонт#Горячая вода#Водоснабжение#Отключение#Отключение воды#ЖКХ#Котельные#Рабочие#Оснащение#Город#Коммунальные услуги#Свердловская область#Тавда
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