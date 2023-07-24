Жители Тавды останутся без горячей воды на две недели

Posted Сегодня, 03:34
Published Сегодня, 03:34
Modified Сегодня, 03:34
Updated Сегодня, 03:34
Временное прекращение водоснабжения связано с тем, что в эти дни будет проводиться плановый ремонт оснащения в котельных. Об этом рассказали в группе ВКонтакте Тавдинского ГО со ссылкой на сообщение «Регионгаз-Инвест».
Напомним, в Нижнем Тагиле с 4 по 6 августа 2023 года отключат воду в районах ГГМ и Дзержинский, так как будут проходить работы на сетях водоснабжения: замена арматуры, реконструкция трубопровода и гидроузла, а также чистка резервуара.
Кроме того, рабочие будут делать переврезку сети водоснабжения вблизи торгового центра «КИТ».