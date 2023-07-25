10 млн рублей за сутки перевели пенсионеры из Екатеринбурга мошенникам

Пострадавшие — пять пенсионеров и медсестра одной из городских больниц. Каждый из них перевел аферистам суммы, начинающиеся от полумиллиона до 4,4 млн рублей. Об этом сообщает отделение по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга.