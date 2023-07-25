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10 млн рублей за сутки перевели пенсионеры из Екатеринбурга мошенникам

25 июля 2023, 08:02
Фото: Midjourney
В Екатеринбурге пожилые граждане за сутки перевели аферистам порядка 10 млн рублей. Пострадавшие живут в Ленинском, Октябрьском, Железнодорожном и Орджоникидзевском районах.

Пострадавшие — пять пенсионеров и медсестра одной из городских больниц. Каждый из них перевел аферистам суммы, начинающиеся от полумиллиона до 4,4 млн рублей. Об этом сообщает отделение по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга.

В одном случае злоумышленники вынудили пенсионерку продать квартиру, а в другом — украли около 600 тысяч под предлогом расторжения договора по установке противопожарных датчиков.

Аферисты представлялись сотрудниками Центробанка и ФСБ, работали по старым схемам. Одна из недавних жертв — 71-летняя женщина, отдала неизвестным 4,4 млн рублей.

Другая пенсионерка, которой 68 лет, перевела аферистам 3 миллиона сбережений, а также взяла ради них кредит на 300 тысяч. Пострадала от рук злоумышленников и молодая девушка. 22-летняя медсестра и 68-летний пенсионер отдали им в общей сложности 1,6 млн рублей.

В Орджоникидзевском районе 70-летняя женщина перевела аферистам полмиллиона рублей своих сбережений. По всем фактам мошенничества возбуждены уголовные дела, ведется следствие.

Медсестра в Екатеринбурге продала квартиру и отдала мошенникам 2,8 млн рублей
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#Екатеринбург#Мошенники#Аферисты#Пенсионеры#Телефонные мошенники#Криминал#Елена Озерова
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