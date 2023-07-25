50 новых автобусов планируется закупить в Нижний Тагил

Posted Сегодня, 12:49
Published Сегодня, 12:49
Modified Сегодня, 12:51
Updated Сегодня, 12:51
Кому достанутся транспортные средства пока неизвестно, пишет ИА «Все новости». Закупить их планируется уже в этом году. Это транспортные средства на газомоторном топливе, отметил первый вице-мэр Вячеслав Горячкин.
Ранее некоторые тагильчане жаловались на качество работы транспортников. Рассматривался вариант создания муниципального перевозчика, который получит убыточные, не выгодные частникам маршруты.
Их бы субсидировали из городского бюджета. Им же могли бы и поставить новые автобусы, но есть некоторые нюансы.
По словам вице-мэра, у города сейчас не базы, все продано. Необходима ремонтная база, а для этого потребуются немалые вложения денег.
Автобус купить — это одно, а дальше-то что делать… Решения пока нет, много вопросов с инфраструктурой — где-то надо обслуживать, автобусы должны находиться на одной площадке. Должны работать инженеры, механики… — добавил Вячеслав Горячкин.