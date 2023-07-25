tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:49

Published Сегодня, 12:49

Modified Сегодня, 12:51

Updated Сегодня, 12:51

Изображение материала

50 новых автобусов планируется закупить в Нижний Тагил

25 июля 2023, 12:49
Фото: 1MI
В Нижнем Тагиле планируется закупка 50 новых автобусов. Деньги на эти цели в виде специального кредита одобрила федерация региону.

Кому достанутся транспортные средства пока неизвестно, пишет ИА «Все новости». Закупить их планируется уже в этом году. Это транспортные средства на газомоторном топливе, отметил первый вице-мэр Вячеслав Горячкин.

Ранее некоторые тагильчане жаловались на качество работы транспортников. Рассматривался вариант создания муниципального перевозчика, который получит убыточные, не выгодные частникам маршруты.

Их бы субсидировали из городского бюджета. Им же могли бы и поставить новые автобусы, но есть некоторые нюансы.

По словам вице-мэра, у города сейчас не базы, все продано. Необходима ремонтная база, а для этого потребуются немалые вложения денег.

Автобус купить — это одно, а дальше-то что делать… Решения пока нет, много вопросов с инфраструктурой — где-то надо обслуживать, автобусы должны находиться на одной площадке. Должны работать инженеры, механики… — добавил Вячеслав Горячкин.
Новый храм появится на Вагонке в Нижнем Тагиле
Узнать подробнее
Читайте также:
Налоговая инспекция заинтересовалась отсутствием билетов в автобусах Нижнего Тагила1,5 млрд рублей получит Свердловская область на новые автобусы
#Елена Озерова#Нижний Тагил#Автобусы#Деньги#Транспортные средства#Транспорт
Подпишитесь
«Деяние предыдущего главы?». Что сказали депутаты ГГО об отказе отстранять Летникова
Сегодня, 12:00
Офис оформляющей кабальные договоры цессий фирмы закрыт в Нижнем Тагиле
Вчера, 09:49
Новый храм появится на Вагонке в Нижнем Тагиле
Сегодня, 09:51
Жительница Нижнего Тагила создает миниатюрные интерьеры на старых книгах
Сегодня, 09:10
Налоговая инспекция заинтересовалась отсутствием билетов в автобусах Нижнего Тагила
Вчера, 13:17
«Штрафы за проезд на зеленый»: водители Нижнего Тагила жалуются на светофор по Фрунзе
Сегодня, 06:39