50 новых автобусов планируется закупить в Нижний Тагил

Их бы субсидировали из городского бюджета. Им же могли бы и поставить новые автобусы, но есть некоторые нюансы.



По словам вице-мэра, у города сейчас не базы, все продано. Необходима ремонтная база, а для этого потребуются немалые вложения денег.