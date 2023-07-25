Дети-шпионы искали «бомбу» и привлекли внимание оперативников в Тюмени

Posted Сегодня, 04:43
Published Сегодня, 04:43
Modified Сегодня, 04:45
Updated Сегодня, 04:45
Все случилось во время празднования детского Дня рождения. Аниматор Величко организовал в местном сквере квест: дети должны были по красным флажкам найти муляж взрывного устройства.
Тюменцы обратили внимание на то, как дети собрались вокруг якобы опасного предмета, и вызвали полицию. На место прибыли правоохранители, представители Следственного комитета, ФСБ, а также другие оперативники. Мероприятие было закрыто, а территория оцеплена. Администратор объяснил силовикам случившееся. Они изъяли реквизит, сообщает «Урал Мэш».