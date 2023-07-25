Дети-шпионы искали «бомбу» и привлекли внимание оперативников в Тюмени

Тюменцы обратили внимание на то, как дети собрались вокруг якобы опасного предмета, и вызвали полицию. На место прибыли правоохранители, представители Следственного комитета, ФСБ, а также другие оперативники. Мероприятие было закрыто, а территория оцеплена. Администратор объяснил силовикам случившееся. Они изъяли реквизит, сообщает «Урал Мэш».