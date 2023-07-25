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Дети-шпионы искали «бомбу» и привлекли внимание оперативников в Тюмени

25 июля 2023, 04:43
Фото: 1MI

Полиция и ФСБ нагрянули на детский праздник в Тюмени

Аниматор Виктор Величко на протяжении 10 лет устраивает игры в шпионов и специальных агентов для детей. Одно из мероприятий, где дети искали бомбу, привлекло внимание оперативников в Тюмени.

Все случилось во время празднования детского Дня рождения. Аниматор Величко организовал в местном сквере квест: дети должны были по красным флажкам найти муляж взрывного устройства.

Тюменцы обратили внимание на то, как дети собрались вокруг якобы опасного предмета, и вызвали полицию. На место прибыли правоохранители, представители Следственного комитета, ФСБ, а также другие оперативники. Мероприятие было закрыто, а территория оцеплена. Администратор объяснил силовикам случившееся. Они изъяли реквизит, сообщает «Урал Мэш».

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#Анна Варнакина#Дети#Бомба#ФСБ#Силовики#Росгвардия#Праздник#Происшествия#Тюмень
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