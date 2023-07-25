«Деяние предыдущего главы?». Что сказали депутаты ГГО об отказе отстранять Летникова

На заседании 29 июня первым из рассматриваемых вопросов было удаление главы округа в отставку. Причиной, напомним, стало подтвержденное нарушение антикоррупционного законодательства. В частности, речь шла о договоре купле-продажи с санаторием «Янган-Тау», куда Дмитрий Летников выписал себе и супруге две путевки за счет средств бюджета. Сумма ущерба для мэрии составила 134 860 рублей. В санаторий пара отправилась на служебном автомобиле Mitsubishi, разрешение на который глава ГГО выписал себе самовольно.