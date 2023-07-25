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«Деяние предыдущего главы?». Что сказали депутаты ГГО об отказе отстранять Летникова

25 июля 2023, 12:00
Фото: Соцсети Дмитрия Летникова
Депутаты Горноуральского городского округа не поддержали удаление Дмитрия Летникова с поста главы округа. То, какими аргументами они подкрепили свое решение, стало известно из протокола совместного заседания постоянных депутатских комиссий, который есть в распоряжении редакции TagilCity.ru.

На заседании 29 июня первым из рассматриваемых вопросов было удаление главы округа в отставку. Причиной, напомним, стало подтвержденное нарушение антикоррупционного законодательства. В частности, речь шла о договоре купле-продажи с санаторием «Янган-Тау», куда Дмитрий Летников выписал себе и супруге две путевки за счет средств бюджета. Сумма ущерба для мэрии составила 134 860 рублей. В санаторий пара отправилась на служебном автомобиле Mitsubishi, разрешение на который глава ГГО выписал себе самовольно.

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Интересно, что по данным департамента противодействия коррупции, в данном случае главу отстранить от должности нельзя. Объяснение изложено в официальном ответе директора департамента противодействия коррупции Ильхама Ширалиева.

Последний [Дмитрий Летников, — прим.ред] не может быть привлечен к ответственности, предусмотренной законодательством Российской Федерации, о противодействии коррупции и организации местного самоуправления, поскольку после совершения указанных в информации коррупционных правонарушений у него возникли новые правоотношения с муниципальным образованием [решением Думы, — прим.ред.],  — говорится в ответе, который есть в распоряжении редакции.
Депутат, председатель думы Владимир ДоможировДепутат, председатель думы Владимир Доможиров
Депутат Алла СеменоваДепутат Алла Семенова
Депутат Владимир ЧерняевДепутат Владимир Черняев
Депутат, председатель думы Владимир Доможиров
Фото: Сайт мэрии ГГО

Депутаты, в свою очередь, на самом заседании, проходившем 29 июня, решили отклонить инициирование процедуры удаления главы Горноуральского городского округа. Из 16 присутствующих отказ поддержали 13 народных избранников, еще трое — воздержались.

Отметим, что в нынешнем созыве — восьмом — думы ГГО присутствуют 13 депутатов из прошлого созыва. Двое из них в голосовании воздержались, еще один воздержавшийся новый народный избранник в этом представительном органе — Лариса Чебенева, сотрудница местного офиса МФЦ.

В протоколе приводятся цитаты, которыми присутствующие депутаты подкрепляли свой выбор. Так, индивидуальный предприниматель Владимир Черняев уточнил у присутствующих: «Это деяние совершено „предыдущим“ главой? Я правильно понял?». Ответ на это был следующим:

Получается, что «деяние» совершено в предыдущем «созыве» или, точнее сказать, «предыдущим главой». Финансовые средства Летниковым Д. Г. возмещены в бюджет в полном объеме, как за супругу, так и за себя лично, — отметил Владимир Доможиров, председатель думы.

Народная избранница Алла Семенова, заведующая детским садом №87, уверена, что все в жизни совершают какие-то ошибки.

Не прошло и года, как мы выбрали главу ГГО. Мы все совершаем какие-то ошибки: на своем рабочем месте и в жизни. Если сейчас мы инициируем его отстранение от должности, какое отношение будет к Думе, как к представительному органу, — уверяет Алла Семенова.

В настоящее время, судя по социальным сетям, освещающих жизнь Горноуральского городского округа, люди высказывают свое возмущение вокруг этой ситуации. Тема с отказом отстранять Дмитрия Летников от должности развивается.

Депутаты высказались об отказе отстранять Дмитрия ЛетниковаДепутаты высказались об отказе отстранять Дмитрия Летникова
Депутаты высказались об отказе отстранять Дмитрия Летникова
Фото: tagilcity.ru
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