«Деяние предыдущего главы?». Что сказали депутаты ГГО об отказе отстранять Летникова

Posted Сегодня, 12:00
Published Сегодня, 12:00
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Updated Сегодня, 12:20
На заседании 29 июня первым из рассматриваемых вопросов было удаление главы округа в отставку. Причиной, напомним, стало подтвержденное нарушение антикоррупционного законодательства. В частности, речь шла о договоре купле-продажи с санаторием «Янган-Тау», куда Дмитрий Летников выписал себе и супруге две путевки за счет средств бюджета. Сумма ущерба для мэрии составила 134 860 рублей. В санаторий пара отправилась на служебном автомобиле Mitsubishi, разрешение на который глава ГГО выписал себе самовольно.
Интересно, что по данным департамента противодействия коррупции, в данном случае главу отстранить от должности нельзя. Объяснение изложено в официальном ответе директора департамента противодействия коррупции Ильхама Ширалиева.
Последний [Дмитрий Летников, — прим.ред] не может быть привлечен к ответственности, предусмотренной законодательством Российской Федерации, о противодействии коррупции и организации местного самоуправления, поскольку после совершения указанных в информации коррупционных правонарушений у него возникли новые правоотношения с муниципальным образованием [решением Думы, — прим.ред.], — говорится в ответе, который есть в распоряжении редакции.
Депутаты, в свою очередь, на самом заседании, проходившем 29 июня, решили отклонить инициирование процедуры удаления главы Горноуральского городского округа. Из 16 присутствующих отказ поддержали 13 народных избранников, еще трое — воздержались.
Отметим, что в нынешнем созыве — восьмом — думы ГГО присутствуют 13 депутатов из прошлого созыва. Двое из них в голосовании воздержались, еще один воздержавшийся новый народный избранник в этом представительном органе — Лариса Чебенева, сотрудница местного офиса МФЦ.
В протоколе приводятся цитаты, которыми присутствующие депутаты подкрепляли свой выбор. Так, индивидуальный предприниматель Владимир Черняев уточнил у присутствующих: «Это деяние совершено „предыдущим“ главой? Я правильно понял?». Ответ на это был следующим:
Получается, что «деяние» совершено в предыдущем «созыве» или, точнее сказать, «предыдущим главой». Финансовые средства Летниковым Д. Г. возмещены в бюджет в полном объеме, как за супругу, так и за себя лично, — отметил Владимир Доможиров, председатель думы.
Народная избранница Алла Семенова, заведующая детским садом №87, уверена, что все в жизни совершают какие-то ошибки.
Не прошло и года, как мы выбрали главу ГГО. Мы все совершаем какие-то ошибки: на своем рабочем месте и в жизни. Если сейчас мы инициируем его отстранение от должности, какое отношение будет к Думе, как к представительному органу, — уверяет Алла Семенова.
В настоящее время, судя по социальным сетям, освещающих жизнь Горноуральского городского округа, люди высказывают свое возмущение вокруг этой ситуации. Тема с отказом отстранять Дмитрия Летников от должности развивается.