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Дополнительные авиарейсы запустят из Екатеринбурга в Казань

25 июля 2023, 05:23
Фото: Midjourney
Из Екатеринбурга в Казань будут запущены два дополнительных авиарейса. Первый перелет состоится 30 июля 2023 года.

Лайнеры будут осуществлять полеты по данному маршруту каждые четверг и воскресенье. Длительность рейса составит полтора часа, рассказали в пресс-службе «Уральских авиалиний».

Так, вылет самолета из Екатеринбурга будет в 16:30 в четверг и в 14:15 в воскресенье, а из Казани в четверг в 17:05 и в воскресенье в 14:40.

Напомним, с 23 июля 2023 года увеличили число авиарейсов из Екатеринбурга в Красноярск. Самолеты по данному направлению летают четыре раза в неделю. Время полета — три часа.

Дополнительные авиарейсы будут запущены из Екатеринбурга в Красноярск
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