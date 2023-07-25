Дополнительные авиарейсы запустят из Екатеринбурга в Казань

Posted Сегодня, 05:23
Published Сегодня, 05:23
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Updated Сегодня, 05:24
Лайнеры будут осуществлять полеты по данному маршруту каждые четверг и воскресенье. Длительность рейса составит полтора часа, рассказали в пресс-службе «Уральских авиалиний».
Так, вылет самолета из Екатеринбурга будет в 16:30 в четверг и в 14:15 в воскресенье, а из Казани в четверг в 17:05 и в воскресенье в 14:40.
Напомним, с 23 июля 2023 года увеличили число авиарейсов из Екатеринбурга в Красноярск. Самолеты по данному направлению летают четыре раза в неделю. Время полета — три часа.