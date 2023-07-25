Дорожная карта приютов для собак создается в Свердловской области

Posted Сегодня, 15:38
Published Сегодня, 15:38
Modified Сегодня, 15:38
Updated Сегодня, 15:38
В настоящее время рассматривается дорожная карта по созданию приюта для бродячих собак, рассказал руководитель департамента ветеринарии Евгений Трушкин.
При этом в Екатеринбурге проект подобного учреждения еще не создан. Также Трушкин добавил, что в регионе собираются каждый год отлавливать 7652 бездомных собак. Из областного бюджета на эти цели выделят почти 100 миллионов рублей.
Напомним, два благотворительных фонда в Свердловской области получат гранты около двух миллионов рублей на создание вольеров для собак и стерилизацию бездомных животных.