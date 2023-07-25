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Дорожная карта приютов для собак создается в Свердловской области

25 июля 2023, 15:38
Фото: Midjourney
В Свердловской области рассматривают дорожную карту по созданию приютов для бездомных собак.

В настоящее время рассматривается дорожная карта по созданию приюта для бродячих собак, рассказал руководитель департамента ветеринарии Евгений Трушкин.

При этом в Екатеринбурге проект подобного учреждения еще не создан. Также Трушкин добавил, что в регионе собираются каждый год отлавливать 7652 бездомных собак. Из областного бюджета на эти цели выделят почти 100 миллионов рублей.

Напомним, два благотворительных фонда в Свердловской области получат гранты около двух миллионов рублей на создание вольеров для собак и стерилизацию бездомных животных.

Свердловские зоозащитники получат 2 млн рублей на строительство вольеров для собак
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#Елизавета Зиборова#Свердловская область#Собаки#Бродячие собаки#Приют для животных#Отлов собак#Бездомные животные#Создание#Строительство#Природа
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