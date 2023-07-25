Друзья рассказали о личности убитой в Екатеринбурге байкерши

Поиски девушки начались после того, как она перестала выходить на связь. Отсутствие жительницы Свердловской области первым заметил ее молодой человек: Наталья не вышла на работу, хотя никогда не пропускала свои смены в частной клинике. По характеру мотоциклистка была добродушной и слегка наивной.