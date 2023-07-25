tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:21

Published Сегодня, 05:21

Modified Сегодня, 05:30

Updated Сегодня, 05:30

Изображение материала

Друзья рассказали о личности убитой в Екатеринбурге байкерши

25 июля 2023, 05:21
Фото: Midjourney
Наталья Смышляева — убитая в Екатеринбурге байкерша, — работала медсестрой с больными эпилепсией, но в свободное время увлекалась мототехникой. О том, какой личностью она была, рассказали друзья и близкие свердловчанки.

Поиски девушки начались после того, как она перестала выходить на связь. Отсутствие жительницы Свердловской области первым заметил ее молодой человек: Наталья не вышла на работу, хотя никогда не пропускала свои смены в частной клинике. По характеру мотоциклистка была добродушной и слегка наивной.

Знакомые были шокированы новостью о том, что свердловчанки больше нет в живых, рассказали они изданию Е1. Со слов близких, Наталья верила в доброту и позитивные качества людей, хотя в последних разбираться не умела.

Пропавшая мотоциклистка в Екатеринбурге найдена мертвой
Узнать подробнее
Читайте также:
Пропавший мужчина найден мертвым в Каменске-УральскомПропавшая 42-летняя жительница Екатеринбурга найдена мертвойПропавшая 18-летняя девушка найдена мертвой в лесу в Свердловской области
#Анна Варнакина#Екатеринбург#Происшествия#Смерть#Байкер#Убийство
Подпишитесь
Итоги недели в Нижнем Тагиле: грязный воздух, эко-бедствие водоема и мертвые деревья
Вчера, 07:54
Офис оформляющей кабальные договоры цессий фирмы закрыт в Нижнем Тагиле
Вчера, 09:49
Световое шоу на воде впервые пройдет в Нижнем Тагиле
Сегодня, 03:34
В Нижнем Тагиле выбраны площадки, претендующие на благоустройство в 2024 году
Вчера, 15:10
Налоговая инспекция заинтересовалась отсутствием билетов в автобусах Нижнего Тагила
Вчера, 13:17
Засушливая погода в Свердловской области привела к гибели почти 1% посевов
Вчера, 16:31