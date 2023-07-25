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Двое детей сбежали из детского сада в Екатеринбурге

25 июля 2023, 04:13
Фото: Midjourney
Двое шестилетних мальчиков сбежали во время прогулки из детского сада в Екатеринбурге. Инцидент произошел днем 24 июля 2023 года.

Воспитательница группы не заметила отсутствие сбежавших детей. Их увидела на улице сестра одного из дошкольников и привела беглецов обратно в садик, рассказали в пресс-службе СК по Свердловской области.

Сейчас проверку по факту инцидента проводят сотрудники СК, по результатам которой будут приняты соответствующие меры.

Напомним, 22 мая 2023 года в Верхней Салде трехлетний ребенок самостоятельно ушел из детского сада. Около своего дома мальчик позвал маму и папу. Родители обратились в полицию. В итоге прокуратура вынесла постановление о штрафе заведующей на 10 тысяч рублей.

Заведующая детсада в Верхней Салде оштрафована на 10 тысяч за побег ребенка с занятий
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#Елизавета Зиборова#Екатеринбург#Свердловская область#Дети#18+#Инцидент#Ребенок#Проверка#СК#Детский сад#Родители#Воспитательница#Происшествия
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