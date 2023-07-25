Двое детей сбежали из детского сада в Екатеринбурге

Напомним, 22 мая 2023 года в Верхней Салде трехлетний ребенок самостоятельно ушел из детского сада. Около своего дома мальчик позвал маму и папу. Родители обратились в полицию. В итоге прокуратура вынесла постановление о штрафе заведующей на 10 тысяч рублей.