Двое детей сбежали из детского сада в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 04:13
Published Сегодня, 04:13
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Updated Сегодня, 04:42
Воспитательница группы не заметила отсутствие сбежавших детей. Их увидела на улице сестра одного из дошкольников и привела беглецов обратно в садик, рассказали в пресс-службе СК по Свердловской области.
Сейчас проверку по факту инцидента проводят сотрудники СК, по результатам которой будут приняты соответствующие меры.
Напомним, 22 мая 2023 года в Верхней Салде трехлетний ребенок самостоятельно ушел из детского сада. Около своего дома мальчик позвал маму и папу. Родители обратились в полицию. В итоге прокуратура вынесла постановление о штрафе заведующей на 10 тысяч рублей.