Эксперты оценили состояние авторынка в России

Posted Сегодня, 19:10
Published Сегодня, 19:10
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Updated Сегодня, 19:13
Автомобильный рынок является одним из крупнейших сегментов потребительской экономики и важной частью обрабатывающей промышленности. На начало 2023 года в России было зарегистрировано 45,4 миллиона легковых автомобилей, пишет runews24.ru.
Россияне тратят около 600 миллиардов рублей ежемесячно на покупку новых и подержанных автомобилей. Это составляет около 11,5% от всех потребительских расходов. Кроме того, существует еще сектор автозапчастей и услуг по ремонту автомобилей. В 2022 году только на автозапчасти для отечественных автомобилей было потрачено 419 миллиардов рублей.
Состояние автомобильного рынка влияет на тысячи предприятий и сотни тысяч работников по всей стране, а также является одним из показателей здоровья экономики страны. Однако уход мировых автогигантов из России сильно повлиял на отрасль. К концу 2022 года 46 автомобильных брендов из 60 покинули страну, что привело к значительному снижению производства легковых автомобилей — 82% относительно прошлого года за первые пять месяцев 2023 года.
Тем не менее, в последние месяцы отмечается восстановительный рост. В мае 2023 года российские предприятия произвели автотранспортных средств на 207 миллиардов рублей, что почти в два раза больше, чем в мае 2022 года.
Адаптировавшись к уходу иностранных партнеров, отечественное автопроизводство наращивает свой выпуск. В 2022 году было продано 630 тысяч новых автомобилей, что на 60% меньше, чем в предыдущем году.
Повышение цен также сказалось на динамике рынка. В 2022 году новые автомобили подорожали на 25%. Подорожание продолжается и в текущем году, и в среднем стоимость нового автомобиля составляет 2,6 миллиона рублей.
Однако, несмотря на рост цен, продажи новых автомобилей в июне 2023 года приблизились к 83 тысячам единиц, что в 2,5 раза больше, чем год назад. За первое полугодие 2023 года было реализовано более 400 тысяч новых автомобилей, что на 14% больше, чем в прошлом году.
Увеличение автокредитования существенно способствует росту рынка. В мае 2023 года банки выдали автокредиты на 118 миллиардов рублей.
Китайские и российские производители автомобилей контролируют около 40% отечественного рынка автомобилей по итогам первого полугодия 2023 года, что является значительным ростом по сравнению с прошлым годом.
Таким образом, последние месяцы показывают положительную динамику на автомобильном рынке. Дальнейшее развитие зависит от поддержания восстановительного роста и макроэкономической стабильности.