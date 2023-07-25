Эксперты оценили состояние авторынка в России

Однако, несмотря на рост цен, продажи новых автомобилей в июне 2023 года приблизились к 83 тысячам единиц, что в 2,5 раза больше, чем год назад. За первое полугодие 2023 года было реализовано более 400 тысяч новых автомобилей, что на 14% больше, чем в прошлом году.