Глава ТПП РФ Катырин рассказал о мерах поддержки МСБ в новых условиях экономики

Posted Сегодня, 06:40
Published Сегодня, 06:40
Modified Сегодня, 07:11
Updated Сегодня, 07:11
Отвечая на вопрос о том, перестроился ли отечественный бизнес на импортозамещение, Сергей Катырин сказал, что около 75% компаний смогли решить эту проблему. Остальные же предприниматели, по его словам, еще ищут выход из ситуации. Глава ТПП выразил надежду на то, что практически все субъекты малого и среднего бизнеса до конца текущего года найдут решение тех или иных вопросов, передает gorod55.ru.
«Мы этим предметом занимаемся постоянно. Часто предприниматели не знают, что производят соседи, поэтому начинают искать где-то за рубежом. А потом выясняется, что в собственном регионе есть и производитель», — отметил Катырин.
Он сказал, что в сложившейся ситуации российским бизнесменам помогают белорусские коллеги. Очень много проектов стартовало совместно с ними, особенно в сфере сельхозмашиностроения. Также отечественным компаниям, попавшим в сложное положение, помогают большинство партнеров по Евразийскому экономическому союзу. Как отметил Сергей Катырин, партнеры по ЕАЭС, конечно, опасаются вторичных санкций и в России очень не хотели бы, чтобы они попадали под эти давление. Однако глава ТПП выразил мнение о том, что там тоже научились работе в такой ситуации.
«Следующий круг, конечно, это — страны СНГ, ну, а дальше — ШОС, БРИКС — это страны, которые входят в наше объединение. Ну, а дальше уже, конечно, все остальное — это восточные страны Латинской Америки, юг и Африка. В целом мы использовали нашу зарубежную сеть», — заявил Сергей Катырин.
Ему также задали вопрос о том, нуждается ли механизм параллельного импорта в корректировке. Глава ТПП отметил, что решение по данному вопросу во многом помогло российскому бизнесу. Однако по сей день о параллельном импорте ведутся споры. Например о том, что этот механизм удешевляет определенные виды продукции и приводит к конкуренции с компаниями, которые уже присутствуют на российском рынке. В этой связи Катырин напомнил об инвесторах, перед которыми существуют обязательства.
Глава ТПП пояснил, что, когда многие производители покинули российский рынок, нужно было реализовать такой механизм, как параллельный импорт.
«Я считаю, что это очень правильный шаг по итогам прошлого года: где-то порядка 20 миллиардов долларов, если оценивать сумму, на которую мы везли по параллельному импорту. По итогам этого года ожидается 30–35 миллиардов. Есть ряд проблем, которые приходится решать в условиях. Например, когда меняются условия ввоза продукции. Поэтому было бы правильно разработать регламент параллельного импорта. Это значительно упростило бы жизнь предпринимателям», — рассказал Сергей Катырин.
Ему также задали вопрос о мерах поддержки малого и среднего предпринимательства, которые оказались эффективными и востребованными. Сергей Катырин напомнил о существовании платформы Корпорации МСП, где можно увидеть все доступные меры поддержки.
«Сейчас на ней порядка 400 тысяч предпринимателей зарегистрировано. Предлагается около 400 различных сервисов. Есть ряд проблем, над которыми надо работать, некоторые из них достаточно серьезные», — отметил он.
В частности, он говорил о небольшой доле производственно-промышленного малого и среднего бизнеса в России: 5–10% в общем количестве малых предприятий.
«В программных документах должно быть отражено отдельное направление. Это — малые промышленные предприятия и отдельные инструменты для поддержки этого предпринимательства», — сказал Сергей Катырин.
Кроме того, он отметил важность поддержки семейного бизнеса, напомнив, что в мире это направление занимает 70–75%, тогда как в России оно только возрождается. По словам Катырина, ТПП последние пять-шесть лет занимается этим вопросом и нужен закон о семейном бизнесе, в котором в том числе прописаны вопросы наследства.
Также он затронул вопрос равенства условий самозанятых и микропредприятий.
«В России сейчас примерно 7,5 миллиона самозанятых. А чуть более шести миллионов — это микропредприятия численностью до пятнадцати человек, они не сильно отличаются от самозанятых. Для таких предприятий было бы целесообразно создать такие же условия, как и для самозанятых, а иначе получается неравная конкуренция», — отметил президент ТПП.
Сергей Катырин также ответил на вопрос о том, что меняется в системе самой Торгово-промышленной палаты в текущих условиях. По его словам, нынешние условия заставляют организовывать работу по-новому.
В первую очередь в ТПП постарались сделать так, чтобы она была приближена к предпринимателям по всей стране. Организация создала 350 своих представительств в муниципальных образованиях, где она может оказывать услуги максимально близко к предпринимателям.
Также ТПП ведет поиск и проверку надежности партнеров в России и за рубежом, создает информационные платформы по поиску партнеров в России.
«Следующий вопрос — это кооперационные связи. Сегодня, по нашему предложению, было принято решение руководителями стран ЕЭС о том, чтобы поощрять создание кооперационных проектов между нашими странами. В начала января 2024 года этот проект начнет реализовываться. Мы создали проектный офис, и все согласились, что он будет действовать на базе российской Торгово-промышленной палаты. Сейчас мы собираем проекты, предложения со всех сторон. У нас уже более ста таких предложений», — подытожил президент ТПП.