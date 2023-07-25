Глава ТПП РФ Катырин рассказал о мерах поддержки МСБ в новых условиях экономики

Он сказал, что в сложившейся ситуации российским бизнесменам помогают белорусские коллеги. Очень много проектов стартовало совместно с ними, особенно в сфере сельхозмашиностроения. Также отечественным компаниям, попавшим в сложное положение, помогают большинство партнеров по Евразийскому экономическому союзу. Как отметил Сергей Катырин, партнеры по ЕАЭС, конечно, опасаются вторичных санкций и в России очень не хотели бы, чтобы они попадали под эти давление. Однако глава ТПП выразил мнение о том, что там тоже научились работе в такой ситуации.