Известная судья Елена Невмеруха скончалась в Екатеринбурге

По словам коллег, судья была очень порядочка и добросовестна. Она не была вовлечена в какие-либо скандалы. Свое здоровье она проверяла регулярно — каждые 3-4 месяца она проводила полное обследование всего организма. Однако в субботу она отравилась и попала в больницу. Там у нее отказали почки, и она умерла.