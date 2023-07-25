Известная судья Елена Невмеруха скончалась в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 09:56
Published Сегодня, 09:56
Modified Сегодня, 09:59
Updated Сегодня, 09:59
Елена была заместителем председателя Арбитражного суда Свердловской области. Предварительно установлено, что у нее было пищевое отравление, пишет Е1.
По словам коллег, судья была очень порядочка и добросовестна. Она не была вовлечена в какие-либо скандалы. Свое здоровье она проверяла регулярно — каждые 3-4 месяца она проводила полное обследование всего организма. Однако в субботу она отравилась и попала в больницу. Там у нее отказали почки, и она умерла.
Коллеги выразили глубочайшие соболезнование семье Елены. Отмечается, что в 1999 году Елена окончила Уральскую государственную юридическую академию. С 2000 года работала в Арбитражном суде Свердловской области специалистом, затем стала помощником судьи и судьей. В 2019 году ее назначили на должность зампредседателя суда.