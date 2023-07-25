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Известная судья Елена Невмеруха скончалась в Екатеринбурге

25 июля 2023, 09:56
Фото: 1MI

Известная судья скончалась в Екатеринбурге

В Екатеринбурге не стало известной судьи. Елене Невмерухе было 47 лет.

Елена была заместителем председателя Арбитражного суда Свердловской области. Предварительно установлено, что у нее было пищевое отравление, пишет Е1.

По словам коллег, судья была очень порядочка и добросовестна. Она не была вовлечена в какие-либо скандалы. Свое здоровье она проверяла регулярно — каждые 3-4 месяца она проводила полное обследование всего организма. Однако в субботу она отравилась и попала в больницу. Там у нее отказали почки, и она умерла.

Коллеги выразили глубочайшие соболезнование семье Елены. Отмечается, что в 1999 году Елена окончила Уральскую государственную юридическую академию. С 2000 года работала в Арбитражном суде Свердловской области специалистом, затем стала помощником судьи и судьей. В 2019 году ее назначили на должность зампредседателя суда.

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