tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:51

Published Сегодня, 13:51

Modified Сегодня, 13:53

Updated Сегодня, 13:53

Изображение материала

Квартира сгорела из-за короткого замыкания на Вагонке в Нижнем Тагиле

25 июля 2023, 13:51
Фото: 1MI
В Дзержинском районе из-за короткого замыкания сгорела квартира. Пожар начался с ванной комнаты.

Спасатели узнали о происходящем 24 июля в 23:49. Горела квартира на пятом этаже в доме № 22 по улице Щорса, отметили в ОНД по Нижнему Тагилу и Горноуральскому ГО.

Еще до приезда спасателей из дома самостоятельно эвакуировались шесть человек. В квартире обгорела мебель на площади один квадратный метр. Пламя удалось быстро потушить.

Проводится проверка, а предварительно установлено, что в ванной комнате замкнуло проводку оттуда и начался пожар.

Площадь лесных пожаров в Свердловской области сократилась на 73 га
Узнать подробнее
Читайте также:
В аквапарке «Лимпопо» в Екатеринбурге едва не случился пожарСупруги погибли в пожаре под СысертьюНа заводе «Русал» в Михайловске разгорелся крупный пожар
#Елена Озерова#Нижний Тагил#Пожар#Пламя#Мебедь#Эвакуация#Происшествия
Подпишитесь
«Деяние предыдущего главы?». Что сказали депутаты ГГО об отказе отстранять Летникова
Сегодня, 12:00
Офис оформляющей кабальные договоры цессий фирмы закрыт в Нижнем Тагиле
Вчера, 09:49
Новый храм появится на Вагонке в Нижнем Тагиле
Сегодня, 09:51
Жительница Нижнего Тагила создает миниатюрные интерьеры на старых книгах
Сегодня, 09:10
Налоговая инспекция заинтересовалась отсутствием билетов в автобусах Нижнего Тагила
Вчера, 13:17
«Штрафы за проезд на зеленый»: водители Нижнего Тагила жалуются на светофор по Фрунзе
Сегодня, 06:39