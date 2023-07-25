Квартира сгорела из-за короткого замыкания на Вагонке в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 13:51
Published Сегодня, 13:51
Modified Сегодня, 13:53
Updated Сегодня, 13:53
Спасатели узнали о происходящем 24 июля в 23:49. Горела квартира на пятом этаже в доме № 22 по улице Щорса, отметили в ОНД по Нижнему Тагилу и Горноуральскому ГО.
Еще до приезда спасателей из дома самостоятельно эвакуировались шесть человек. В квартире обгорела мебель на площади один квадратный метр. Пламя удалось быстро потушить.
Проводится проверка, а предварительно установлено, что в ванной комнате замкнуло проводку оттуда и начался пожар.