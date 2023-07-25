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Медсестра в Екатеринбурге продала квартиру и отдала мошенникам 2,8 млн рублей

25 июля 2023, 06:32
Фото: Midjourney
Жительница Екатеринбурга продала свою квартиру и перевела лжесотрудникам Центробанка более двух миллионов рублей.

Женщине позвонил неизвестный и, назвавшись сотрудником Центробанка, рассказал, что на ее имя оформлено несколько ипотечных кредитов, а деньги отправили в другие страны на сумму около двух миллионов рублей, рассказали в пресс-службе УМВД по Екатеринбургу.

Потом ей позвонила якобы сотрудница ЦБ и, подтвердив информацию, связала екатеринбурженку с «финансистом», который сказал, что будет выяснять, где и на какую сумму были оформлены кредиты. Потерпевшая несколько раз пыталась оформить «зеркальные» займы, однако ей отказывали.

Тогда мошенники убедили женщину заключить сделку о продаже своей квартиры, чтобы в процессе ее заключения они смогли вычислить «аферистов». Горожанка продала квартиру, а полученные деньги перевела на счета злоумышленников. Когда они перестали с ней созваниваться, женщина поняла, что стала жертвой обмана.

Потерпевшая обратилась в полицию. В ведомстве возбудили уголовное дело по факту мошенничества.

Напомним, 28 июня 2023 года житель Нижнего Тагила перевел 7 миллионов рублей аферистам, которые рассказали ему, что мужчина якобы подозревается в госизмене.

Житель Нижнего Тагила испугался обвинения в госизмене и отдал мошенникам 7 млн рублей
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#Елизавета Зиборова#Екатеринбург#Свердловская область#Мошенники#Инцидент#Полиция#Уголовное дело#Злоумышленники#Потерпевшая#Деньги#Обман#Кредиты#Криминал
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