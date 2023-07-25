Медсестра в Екатеринбурге продала квартиру и отдала мошенникам 2,8 млн рублей

Потом ей позвонила якобы сотрудница ЦБ и, подтвердив информацию, связала екатеринбурженку с «финансистом», который сказал, что будет выяснять, где и на какую сумму были оформлены кредиты. Потерпевшая несколько раз пыталась оформить «зеркальные» займы, однако ей отказывали.