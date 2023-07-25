Медсестра в Екатеринбурге продала квартиру и отдала мошенникам 2,8 млн рублей

Posted Сегодня, 06:32
Published Сегодня, 06:32
Modified Сегодня, 06:32
Updated Сегодня, 06:32
Женщине позвонил неизвестный и, назвавшись сотрудником Центробанка, рассказал, что на ее имя оформлено несколько ипотечных кредитов, а деньги отправили в другие страны на сумму около двух миллионов рублей, рассказали в пресс-службе УМВД по Екатеринбургу.
Потом ей позвонила якобы сотрудница ЦБ и, подтвердив информацию, связала екатеринбурженку с «финансистом», который сказал, что будет выяснять, где и на какую сумму были оформлены кредиты. Потерпевшая несколько раз пыталась оформить «зеркальные» займы, однако ей отказывали.
Тогда мошенники убедили женщину заключить сделку о продаже своей квартиры, чтобы в процессе ее заключения они смогли вычислить «аферистов». Горожанка продала квартиру, а полученные деньги перевела на счета злоумышленников. Когда они перестали с ней созваниваться, женщина поняла, что стала жертвой обмана.
Потерпевшая обратилась в полицию. В ведомстве возбудили уголовное дело по факту мошенничества.
Напомним, 28 июня 2023 года житель Нижнего Тагила перевел 7 миллионов рублей аферистам, которые рассказали ему, что мужчина якобы подозревается в госизмене.